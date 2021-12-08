中美領導人視訊峰會已謝幕，世界對「雲會晤」仍在熱議，討論不斷深入。從中美戰略問題合作影響台海局勢的角度出發，本次視訊峰會傳遞出了以下訊號：

其一,「雲會晤」展示了中美關係的回穩，傳遞出雙方在一些戰略問題上進行合作的意願。

「雲會晤」對現階段的中美關係，顯現「不那麼涇渭分明」。其中重要的一點，是中美顯現就戰略問題進行合作的意願，對利益的重合，對世界負有共同責任，達成了共識。

中國國家主席習近平指出，新時期中美相處應該堅持三點原則：一是相互尊重，二是和平共處，三是合作共贏。習近平指出，地球足夠大，容得下中美各自發展和共同發展。要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。習近平還將中美兩國比喻為共同前行的兩艘大船，這與過去中美經貿關係是中美關係這條大船上的「壓艙石」的比喻，完全不同。台灣問題上，習近平強調了中國政府捍衛國家主權的堅強意志。再次強調了中國「合則兩利，鬥則俱傷」的觀點。

美國將中美關係定位為競爭關係。拜登政府重申美國將繼續執行其「長期以來一貫奉行的，一個中國政策」，重申美國「不支持台獨」。指出在意識形態方面，美國不要求中國改變自己的政治制度，此外，美國強調維持台海現狀。

其實，中美雙方就戰略問題進行合作是做了努力的。9月10日，中美領導人就現階段雙邊關係進行了電話溝通。拜登總統在通話中表示「美方不願意雙方的競爭關係進一步升級為衝突」。

9月通話後，10月份，就美國總統拜登和國務卿布林肯先後「失言」，宣稱「美國將履行確保台灣有能力自衛的承諾」，中美再次發生衝突。美國「說一套，做一套」的做法，遭到中方嚴正抗議。此外，在羅馬G20第十六次峰會上，中美發表聯合聲明時，雙方表示，兩國在氣候危機，碳排放、聯合國等議題上，存在利益交叉。這些，都是「雲會晤」不可缺失的「鋪墊」。

當然，拜登政府不會輕易放棄霸權思維，對美國在國際體系中的「特殊地位」，對中美關係，仍抱有不切實際的幻想。但從美國內外政策的需要看，在「重返多邊」，美國「引領世界秩序」，中期選舉等議題上，美國與中國在戰略問題上進行合作，已不能再拖。 在這樣的背景下，「雲會晤」成為中美關係重新奠定政治基礎的轉折點。

其二，「歐拜體制」與美國對華政策

美國前國務卿季辛吉認為，「雲會晤」意味著在中美元首外交有了「好的開端」，未來「兩國關係的走向，將取決於雙方將選擇的道路」。季辛吉的表述，是從美國政黨政治，美國對華政策走向視角出發。即「區拜體制」能否順利建立，關係到拜登政府的對華政策。

「歐拜體制」是拜登就職時所表述的，要用「美國領導」取代川普的「美國優先」。具體而言，就是推行「歐人歐政」，全面地，或絕大部分地恢復歐巴馬政府時期，民主黨的內外戰略和相關政策。這被歸納為：「美國回來了」。

對華政策方面，涉及美中在全球層次的關係，區域層次，包括美國重返亞太，美國與區域經濟合作等。如歐巴馬政府提出的跨太平洋經濟合作協定TPP被川普政府廢除，其後日本推出CTTPP，中國推進RECP，中國表示將參加CTTPP等（補充一點，這次「雲會晤」期間，美國商務部長訪問新加坡，表示美國將在亞太地區建立超越CTTPP自由貿易層級的，不包括中國在內的，新的經濟合作協定組織）。雙邊層次，涉及人權外交、一個中國政策、台海形勢等。

拜登執政已接近一年。從簽署氣候協定，與盟友關係的加強，基建法案在國會獲通過等舉措看，「歐拜體制」得到推行，在落實上，仍相當吃力。尤其是「在推行「去特朗普化」的戰略原則方面遇到巨大壓力。各種矛盾交織，可謂「剪不斷，理還亂」。這也決定了「歐拜體制」在對華政策上的「路徑選擇」，將影響台海局勢。

其三、民進黨的「依美抗中」路線，受到嚴重衝擊

「雲會晤」後，中美政治關係回穩。同時，也必須意識到，大國之間能否合作，或者「互不成為威脅」，取決於當事國家奉行的內外政策。具體到中美關係與台海問題上，那就是美國政府必須履行其一個中國政策的承諾。中國政府強調台灣問題是中國內政，不容他國干涉的立場，必須得到尊重。 如果拜登政府繼續將打「台灣牌」，作為 「應對中國的手段」 ，中國將進行堅決的回擊。「雲會晤」肯定了這一點。

視訊會上，中國領導人明確表示：台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。指出「這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚」。習近平主席在台灣問題上的講話中，還將「祖國統一」的用語，取代了過去使用的，「國家統一」 的用語。這是警示拜登政府，美國打「台灣牌」是有時間限制的。

拜登總統表示：美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。「雲會晤」後，11月17日，拜登在新罕布什爾州接受記者採訪時，借這一非正式場合，再次表示：美國「不鼓勵台灣獨立」。同時補充了一句：台灣必須「自己做決定」。

眾所周知，自民進黨二次執政以來，台灣當局依靠推行「親美抗中路線」，製造兩岸關係緊張，欺騙台灣民眾，以維持其「台獨」政權。川普政府時期，美國打「台灣牌」的力度，幾乎接近瘋狂。對川普政府這種試圖在中美關係中獲取暴利的做法，中國進行了有力的反擊，所謂「美國對台承諾的堅如磐石」，接二連三地被「粉粹」。美國對台政策進行的「包裝」，逐一被拆穿。現在，中美回到「競爭與合作」關係，這一重大定格，無疑對民進黨是當頭一棒。民進黨「依美抗中」路線，民進黨的「逢中必反」，政治上受到巨大衝擊。

更具體地看，首先，拜登講話強調，美國一個中國政策是長期的，一貫的，即「不支持台獨」是美國一個中國政策的長期立場。應該說，這個表態與中美戰略問題合作的大方向，保持了一致。

其次，拜登將美國「不鼓勵台灣獨立」，與「希望台海地區保持和平穩定」掛鉤。作為一個有幾十年經驗的政治人物，拜登在台海問題上，為美國對台政策的模糊性和兩面性，留下了政治迴旋空間。但另一個信號是，拜登在新罕布什爾州，借非正式場合，表明美國「不鼓勵台灣獨立」時，留下了一句台灣必須「自己做決定」。這句話非正式地表示，美國接受中國要求「不干涉內政」的立場。

其四，「台獨」道路，越走越窄

目前，民進黨「逢中必反」，不僅在政治上受到嚴重衝擊，在台灣經濟前景上，民進黨也面臨 「自己做不出決定」的困境。尤其在台海地區安全問題上，民進黨製造兩岸對立，「突出台灣戰略價值」的道路，也越來越走不通。

就「台海安全」而言 「雲會晤」表達的中美就戰略問題進行合作，包括了討論美國在維持台海現狀方面的立場，尤其是最近大陸出台了多項打擊「台獨」分裂勢力的政策，強調中國政府反對他國干涉台灣問題，干涉中國內政。民進黨「以大陸為敵的台海安全戰略」，將越來越被納入到反「台獨」分裂勢力的政策範圍。

從疫情後世界局勢的變化看，中美關係正在朝擴大共同利益的方向發展。未來前景涉及相互信任的恢復，以及各自經濟的發展。這個趨勢不可迴避。

中國歷來強調，台灣問題的解決要放在自己力量的基點上。中國認為，中美三個聯合公報中，雙方把涉及台灣問題的一個中國原則寫得清清楚楚。中美關係政治基礎的重要內容，就包括美國承認「台灣是中國的一部分」。中國也從來不承認《與台灣關係法》。

拜登政府的立場表現為，試圖將《與台灣關係法》和《六點保證》塞進中美關係框架，這顯然違背一個中國原則的。中國維護國家主權的意志，中國對台海局勢變化的反應，對拜登總統的領導能力及其團隊的決策，對「歐拜體制」，也是一種考驗。繼續打「台灣牌」，只會弄巧成拙。

作為一個從政幾十年的政治人物，拜登及其團隊，難道不明白戰略問題合作與台海局勢的關係？何況「台獨」道路，終將被兩岸人民拋棄。

（本文來源：華廣網，作者授權中時新聞網刊登）

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