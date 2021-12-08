最近剛出爐的英國獨立機構「資訊特任官辦公室」（ICO）判決文中，倫敦政經學院（LSE）的最高權力機構校務評議會正式否認持有蔡英文博士口試委員名單及口試報告。然而LSE在稍早之前，已經透過台灣駐英國辦事處提供了兩個口試委員的名單（Michael Elliott and Leonard Leigh）給台灣的法務部。LSE既公開承認沒有資料，又如何無中生有，虛構出這兩個口試委員的名單呢？LSE關於蔡英文論文的回應前後不一，充滿了矛盾，明顯是在遮掩隱藏。

整件論文門的緣起，當從蔡英文在「民主沙龍」的演講中意氣風發，口沫橫飛，公開對著一群大學生講述她如何在「三個」口試委員的極力吹捧中，在短短兩年多的時間拿到「1.5個」博士學位的豐功偉績開始。她敢這麼講，明顯是看不起台灣大學生的智商。但是「三個口試委員」跟「1.5個博士學位」這種荒誕的瞞天大謊，又怎會不啟人疑竇呢？於是才有後續彭文正、賀德芬、林環牆等教授投入追查論文門的真相。

全世界任何一個國家，這種關係到國家元首論文學位可能造假的醜聞，媒體一定會爭相報導。但是在台灣，一如預期，所有的主流媒體都沉默噤聲。面對事實與真相，台灣媒體的新聞從業人員永遠甘為權力的侏儒，沒有骨氣也愧對自己的專業，實在是讓人瞧不起。

媒體面對權力的時候如果矮小畏縮，許多事實的真相便永遠不會水落石出。因此媒體被稱爲第四權，其功能就是要嚴格監督政府。無奈台灣現在的主流媒體已如犬吠貓鳴，早已成了執政黨豢養的打手玩物。台灣媒體在這論文門這事上所展現的溫柔婉約，以及台灣學者集體的沉默噤聲，正印證了士大夫之無恥，乃為國恥。難怪台灣今日是小人當道，庸奴顯赫了！

有博士學位與否，當然無關乎身為總統的資格。然而學術的誠信與良知，是學者的貞節牌坊。蔡英文是學者出身，雖然現在貴為總統，但是面對有關學術真偽的質疑，依然要誠實面對檢驗。人民在乎的不是論文的真偽，而是一個國家領導人的品格與誠信。

蔡英文的學位不盡然就是假，但是我們不能缺乏追求真相的勇氣。今天論文門事件反映出的一個更大的問題是台灣人民整體的「價值觀」與「是非判斷」能力。當一個充滿這麼多疑點的元首級的學術詐欺事件，竟然引不起台灣社會大眾的批判和關注，反而是看到更多官員、學者、媒體、網軍集體昧著良心，公開護航洗白。如果說蔡英文有病，那麼病得更重的恐怕是這個國家了！

任何一個正常的人，有誰會把自己的論文資料密封30年呢？任何一個正常的人，有誰會瞎掰出世界上會有「1.5個博士學位」這種東西呢？任何一個正常的人，有誰會相信沒有口試委員，沒有口試報告，卻能憑空生出一個擁有1.5個博士學位的倫敦政經學院博士呢？

從機率來講，你可以相信在全世界有一本論文會在三個圖書館同時遺失不見的千古奇談嗎？你可以相信一個宣稱自己有拿到博士學位，卻無法拿出正式畢業論文或任何相關指導教授和口試委員的簽名文件嗎？你可以在全世界找到一個博士，只要簡簡單單拿出當初繳交的博士論文與原始的畢業證書就可以證明自己是貨真價實的博士，卻需要用提告、掩密、滅證等下作的手段與方法，來捍衛自己的清白嗎？

整件論文門如果用四個字來形容，那就是「匪夷所思」！蔡英文關於自己的學位所說過的謊言一再被揭穿戳破，包括姐姐飛到英國陪她口試，結果穿越時空兩人一起到了美國波斯頓，接著口試委員的人數、口試的日期、論文的題目等都有著相關疑點，只要是正常人，誰會相信她不是一個「假博士」呢？

不過會相信蔡英文的從來都不是正常人，這些人只要一聽到中國，就會把理性、智商、道德是非、禮義廉恥給自動關閉掉。蔡英文主政下的台派覺青不相信科學，不重視是非，不在乎道德，只在意有沒有抗中。中國不需要派遣一兵一卒，就已經讓台灣把自己的一個世代給摧毀了，真是神奇的傑克！論文門最終的真偽事小，但是台灣的未來怎麼辦呢？

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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