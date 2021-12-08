民進黨執政至少有一個好處，每天有看不完的連續劇，劇情之精彩、內容之勁爆，像本土劇《台灣龍捲風》一樣令人目不暇給、氣血沸騰，天天期待下一集。

早有人說過，衛福部的名堂最多，應該改名｢娛樂部｣，果不其然，這次演出的又是衛福部，還跟另一新聞事件主角姓名相近哩！影視圈的術語叫｢撞名｣。

衛福部先是有｢必勝客｣遭爆有外遇；接著部長陳時中自己被拍到未保持社交距離喝酒嗨唱；日昨健保署長李伯璋又遭媒體拍到深夜與「乾女兒」十指緊扣，衛福部內真個是弦歌不輟、好戲連台。

有人說這很明顯是自家人內鬥，已經被盯上還不知檢點怪誰？也有人說這次｢乾女兒｣事件是拿來救火，想轉移林秉樞的｢網軍事件｣，那衛福部乾脆叫｢遮羞布｣算了！真的，好好一個為民眾把關、防禦疫情的單位竟然三不五時就爆出個緋聞，老百姓怎能相信國家的防疫政策？

｢乾女兒｣事件爆發之後，陳時中又是老話重提｢他是一位非常有同理心的署長」；你們認為的同理心老百姓認不認同？私領域都這麼亂七八糟，公領域又怎能服人？面對記者，李署長倒是有自知之明，他說自己問心無愧，但求不要把他趕下台，讓他完成健保改革。如此戀棧職位倒也奇葩！

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