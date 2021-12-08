國防部完成明年度教召流路及應召人員名單，上網就可以查到。國防部今年將「編管8年」政策放寬至「退伍12年」，國防部的說法是「公平性」，但可以看得出來，「人力資源」已經用到桶底了。

我國兵役制度在這20年來，被政治人物玩得體無完膚，連美方都對國軍戰力有所質疑。其實大家心知肚明，4個月的軍事訓練役不但對戰力提升毫無助益，成為國軍幹部的負擔，還浪費了大量的訓練資源，但是政府怕延長服役時間會損失年輕人的選票，只好打退伍軍人的主意，以「提升後備戰力」來加強訓練「老」兵，好對美國交代。

提升後備戰力主要就是延長召集時間，新增後備步兵旅以及添溝裝備等，也變不出甚麼新東西了，其實若是以當年的義務役士兵來說，服役時間夠長，對自己的建置武器操作、保養已經非常精熟，在連隊中的定位也十分清楚，回來訓個幾天，找回一下當年的感覺，確實有必要，但是現在4個月的軍事訓練役役男，連射擊時槍枝故障排除都不會，還要班長協助處理，當這種程度的兵，實在令人憂心。

網路上流傳一部短片，一群中年工人在建築工地把鑽地機當成機槍，將水管當迫擊砲來操作，一邊做動作還一邊唸口訣，有板有眼的，雖然是在公餘之暇嬉鬧，但是事隔多年還能記得那麼清楚，顯見當時的部隊訓練是多麼紮實，未來台海真的有事，說不定這些大叔們反而是保台主力呢！

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