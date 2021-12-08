當初誰會想到，林秉樞一位43歲還在讀博士的素人（一開始看起來是素人），竟然會攪亂台灣政商名流圈的一池春水，讓許多不為人知的祕密與關係都浮上檯面。其中也包括週末為了此事請辭國策顧問的網家董事長詹宏志。

雖說詹宏志曾在個人臉書上發了一篇聲明長文，表示自己與林秉樞之間的關係並不如外界所說的這麼「親密」，他個人也沒有「施壓」媒體只是代為「轉達」消息。但網友們也都對他的這套說法相當不以為然，認為詹宏志都已經是二十幾年的媒體人，中間又經歷過這麼多大風大浪還是上市公司的董事長，若林秉樞只是如他所說的無助素人、兩人之間也只是泛泛之交，代替他傳訊息給《鏡週刊》社長裴偉這個舉動是否有點太「無私」？但倘若林秉樞真有這麼重要，重要到詹宏志必須親自向媒體關切將這些消息壓下來，那他背後所代表的結構究竟是什麼，無論是媒體或是政風單位、調查單位，或許都有必要繼續追查下去。

詹宏志的這個插曲，無意間也透露出了當前台灣政局的一些現狀。首先，許多人在詹宏志宣布要請辭國策顧問之前，其實不知道詹宏志原來是當前政府的國策顧問。包括資深媒體人趙少康都表示，一直以為詹宏志就是一個媒體人和藝文人，沒想到他原來跟執政黨、執政者的關係這麼緊密。這也令人不禁想問，如果他是藝文界與媒體界出身的國策顧問，那麼當初蔡政府執意要將中天關台，對新聞自由、言論自由造成嚴重影響的時候，怎麼不見詹宏志出來發表意見？不僅如此，在這次林秉樞的事件發生後，他向裴偉「轉達」的訊息，還被認為就是他代表著黨政高層，意圖將政治的手伸進媒體、掌控言論的證據。

姑且不論他做這件事情的背後，是出於如他所說的，個人想要維護林秉樞的意圖，還是真的因為牽連甚廣，因次要代替總統府出面幫忙擦屁股，但總之他的這番操作也讓許多人了解到，當媒體掌握某些跟黨務或政務相關的爆料時，真的會被關說。這次還是因為林秉樞的關係被爆出來，那之前是不是有更多涉及政府高層的新聞，是在民眾真的都不知情的情況下，就已經被壓下來了？而且可能還真的不是政府官員的直接施壓，而是透過類似詹宏志這樣的國策顧問，或是其他第二層、第三層的關係人士。但也許也就是台灣政壇經年累月下來形成了一層一層的政商聯繫與裙帶，才能養出林秉樞這樣的人遊走其中。

美國政壇在2020年曾有一位政商關係非常良好的淫魔富豪艾普斯汀（Jefferry Epstein），因為捲入性侵醜聞而入獄，爾後又在高度戒備的牢房中離奇「自縊」身亡，引發許多陰謀論討論。或許這次林秉樞對台灣政壇的震撼力，也不亞於艾普斯汀之於美國。（作者為口譯工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※