沈迺訓快評》吃萊豬也能牽拖對岸

公投投票日近，執政黨為了打擊四大公投案可能全數通過的勝利氣焰，幾乎到了無所不用其極的地步。例如原本被視為毫無懸念會成案的萊豬案，執政黨或許是基於擒賊先擒王的考量，直接把萊豬與加入CPTPP問題掛勾，直接要人民在吃萊豬與加入CPTPP之間選邊站。問題是，難道台灣人吃了萊豬就真的可以馬上加入CPTPP?執政黨說法不只是一廂情願，更是標準的愚民。

閣揆蘇貞昌在公投宣講時，說得最為詭異：「如果中國先加入CPTPP，台灣就糟了。」邏輯盲點包括:為何對岸不能早先台灣加入CPTPP?為何不會是如同加入WTO般，台灣與對岸同一時間點加入CPTPP?為何沒有加入CPTPP台灣就糟了?

一切種種說詞，不外乎就是秀出「中國」字眼來製造人民的厭惡感、恐懼感，讓人民複習民進黨最為熟悉老練的抗中牌，讓抗中拒中恐中排中的政治幽靈再度於台灣上空徘徊，將反萊豬方與親中劃上等號，讓人民為了厭惡對岸而「將就」選擇吃萊豬的政治選項，再巧妙的綁上CPTPP加入先後問題，試圖讓人民陷入無從選擇的想像中。

但事實上，蘇貞昌不過就是企圖透過販賣恐中情緒，想在萊豬議題蒙混過關。蘇既不能保證吃了萊豬，CPTPP就會無條件讓台灣加入；更不能保證，吃了萊豬後，對岸就不能加入CPTPP；最可笑的是，拿不吃萊豬來威脅台灣人，對岸會因此比台灣先加入CPTPP，蘇此話是否預告其實台灣已經可以加入CPTPP，目前只是就加入先後問題磋商?所以萊豬很重要。事實真的是如此嗎?蘇揆也不要無限放大萊豬的影響力了吧!

台灣人吃不吃萊豬、能不能加入CPTPP是一回事，與對岸加入CPTPP先後更是另外一回事。在國際政治現實下，CPTPP會員國根本不可能採取先台後中的做法激怒對岸，何況中國大陸離加入標準還很遠，CPTPP會員與中國大陸的談判將花費很長的時間，台灣加入CPTPP在近期內「很可能」只是個假議題。

想把加入CPTPP的想像與吃萊豬掛勾，蘇揆與民進黨就省省吧!

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