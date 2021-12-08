周刊報導，號稱研究中國生育率20年的美國學者易富賢說，中國地方官員，特別是少數民族群聚的貧困地區官員，虛報當地出生率，俾便從中央政府拿到更多的教育經費和其他社會補助。因此，他推估，中國實際人口數不到14億。

出生率、人口總數和結構變化，屬長期現象。易富賢「推估」的這項研究結論，必須要滿足三個假設條件。

一、長期來，中國少數民族群居的貧困地區，所有的官員結合成共犯結構，合夥謊報出生率，爭取補助款中飽私囊。

二、長期以來，中國官員全是一丘之貉，沒人吹哨，沒人有道德勇氣揭發弊案。

三、長期以來，中央主管生計的官員和專家學者，全是笨蛋白癡，被地方官員矇蔽，無法核實偏遠貧困地區的人口統計數字。

真要貪污搞腐敗，何必辛辛苦苦地在出生率上頭動歪腦筋?謊報出生率，向中央申請與出生率有關的20項補助款，需要動員多少人力資源?這當中難保沒有守正不阿的部屬，也難保不會因為分贓不均而走漏風聲。中國大陸這些年大力推動基礎建設、致力脫貧，真要貪污搞腐敗，官員只需在建設經費、拆遷經費、工程款上頭動腦筋，神不知鬼不覺，何必謊報出生率?

歐美指控中共對維吾爾族進行「種族滅絕」，卻赫然發現維族人口持續增加，以新疆人權問題為由，杯葛北京冬奧，卻又提不出證據。百般無奈，乾脆換個說詞，就說中共地方官員貪汙腐敗、壓榨少數民族，謊報出生率，兼著打擊習近平威信，一舉數得。

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