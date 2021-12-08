上兵伐謀出自孫子兵法，意指戰場以謀略取勝才是上策。伐謀讓人聯想到絞盡腦汁想出一個妙計，如此便能順利解決衝突，不必動刀動槍。又因伐謀是思想攻防，所以無須花費巨資購買軍火，世間一片祥和。

如此解讀伐謀其實是個錯誤。

伐謀的著力點在改變對手擬定的謀略，讓他不敢打、不想打、無法打、沒有能力打，或是打錯方向、打錯目標，最終我方能以最少的代價取得最大的勝利。

上兵伐謀正確的闡釋是「攻伐對方決策階層的謀略」。這是一體的兩面，一面是研擬一個妙計，成功騙過對手，讓他無計可施；二是採取某些做法，清楚告訴對手：你的計謀不會得逞。再簡單講，一個是情報欺騙，另一是行動摧毀，共同的目標是達成：改變對手擬定的謀略。

如今兩國相對，無論是政治、經濟，或領土衝突，問題嚴重到必須使用戰爭才能解決，這時還有什麼妙計可能騙過對手？《三國誌》諸葛孔明的空城計，算得上伐謀的千古一絕，然而那畢竟是小說。現實世界，如今「指管通情」如此發達，情報欺騙的成功機率不高，因而伐謀主要靠行動摧毀，手段有兩種：

一、摧毀行動重心：所有行動都有重心。重心一偏，整個行動都會垮掉。換言之，某個行動「少了它就成不了事」，這個它就是重心。例如兩伊戰爭期間，火砲專家布爾博士以幫助伊拉克政府促進經濟為名，設計一款能夠發射衛星的超級大砲。此大砲命名「巴比倫」，重逾兩千噸，長150公尺，號稱能夠將兩噸重的衛星送入太空，或是六百公斤的砲彈打到一千公里之外。

巴比倫大砲是人類有史以來製造最巨大的火砲，由於它的威力過度強大，1990年3月22日，布爾博士在寓所外被特工使用滅音手槍連開五槍，當場結束了生命。布爾博士的死亡也終止了巴比倫大砲的研發計畫，這是典型摧毀行動重心的案例。

二、摧毀計畫念頭：我方採取某些行動，讓敵方清楚地看到計畫的難處，一是成功的機率很低，或即使成功，也難以承擔所付出的代價，因而打消了執行計畫的念頭。

春秋戰國時期，周王是名存實亡的共主，諸侯群雄爭霸，晉國想要併吞齊國，但因不瞭解齊國現況，故派特使前往一探虛實。齊王畏懼強大的晉國，以國宴款待特使。宴會進行到一半，特使要求用王使用過的酒具斟酒，齊王慨然允諾，特使一仰頭便乾了。侍者正要給雙方斟酒，不料坐在下方的臣子厲聲制止，喝令侍者給國王換一支新酒杯再斟酒。這小動作暗示特使玷污了齊王的酒杯。這讓特使很不高興，接著假裝酒意想當眾跳舞，並請樂師奏「成周之樂」。成周之樂是天子之樂，諸侯國沒有資格演奏，特使存心刁難。沒想到未等齊王示意，管音樂的太師就冷冷地拒絕了。

特使提出的兩個要求都是「以下犯上」，目的在測試齊國上下如何看待晉國。回國後特使建議晉王不可出兵，原因是齊國的臣子或百姓都不懼怕晉國，若堅持進攻，即使獲勝，代價也會很大。這是成語「折衝樽俎」的由來。齊國利用一頓酒席，明確表達舉國上下絕不會屈服的戰鬥意志，成功打消了晉王併吞齊國的念頭。

現實世界，伐謀講的是實力，沒有「打」的本事就沒有「謀」的籌碼，而且謀可能也要透過殺人流血，而不是全然和平的手段。沒有實力，也不努力強化自己實力，壓根就沒有談判斡旋的空間，只能靠拖延戰術苟且偷生，無奈地等待投降受俘的命運。

身處衝突的過程中，無論你的原始動機為何，歷史最終的評價僅僅是根據結果。和平救國到頭來若沒救成，後世會歸類為投降派，受千夫所指。即便心底的確有投降的念頭，難道不想爭取較優渥的歸順條件？果真如此，一面要積極厚植抵抗的實力，一面須擺出寧死不屈的態勢。否則，能夠免費到手的東西，誰願意付出代價？（作者為海軍前艦長）

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