12月7日，美國總統拜登與俄羅斯總統普丁舉行視訊峰會，會後記者會上，當媒體問到：「華府是否擔心台灣與烏克蘭」時，白宮國家安全顧問蘇利文回應：美方將從外交與嚇阻的角度，「竭盡所能」地確保「中國無法武統台灣」，並抵禦烏克蘭遭俄羅斯入侵！

勇哉美國，威武拜登，蘇利文口中的「竭盡所能」，真好似一瞬間解放了台灣的「芒果乾」。但美國所謂的：「竭盡所能」，是不是應該包括台積電創辦人張忠謀於近日所說：「發生第三次世界大戰，長程飛彈都打得到，全球沒有一個地方是安全的」，包括美國本土在內。

至於因為蘇利文「竭盡所能」之說，而深感雀躍且樂不可支的獨派人士、媒體，則實建議何不自行上網倒帶，真切地了解白宮記者於提問時，其所特別斟酌使用的關鍵措詞為何？！該名記者的問題全文是：觀察家們描述了一個噩夢般的場景，即是當普丁總統「入侵」烏克蘭的同時，中國習主席則以武力「統一」台灣，美國準備好應對這種情況了嗎？

「入侵」（invades）、「統一」（reunify），顯是全然南轅北轍的措詞。換言之，俄羅斯若「入侵」烏克蘭，則是屬兩國之間的國際爭端。而中國武力「統一」台灣，則被觀察家們普遍界定為「內戰」！是以，蘇利文的「竭盡所能」，顯會有兩種層次。而台灣與中國的戰事，絕對不會是美國「竭盡所能」援助烏克蘭的那一種！而此，也就是何以國防部長邱國正會堅持主張：「自己的國家自己救」！

台灣自1996年進行首次總統直選以來，數算歴次大選，「芒果乾」從未缺席，總一直被拿出來做無本販售！直至2020總統大選時，「亡國感」更被操弄為史上最熱門之網路關鍵詞彙。政客、名嘴、網紅、鍵盤網軍……，群起以「亡國感」抹紅、質疑競選對手「賣台」、「不忠誠」，讓「芒果乾」三字，於2019年雙十國慶前後，一舉飆上史上最高聲量。

兩年過後，早已棄香港如敝屣的蔡政府，在面對今日勇哉美國，威武拜登的「竭盡所能」時，可還有庫存的「芒果乾」能賣否？

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