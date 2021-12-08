今天出爐兩份民調，不論是ETtoday或TVBS，都顯示了「反萊豬」同意票持續領先，而「護藻礁」與「重啟核四」呈現膠著，不同意票顯著成長。可見民進黨的動員有成效，錢花下去，有用。

ETtoday民調的特色，是以「手機簡訊」的方式進行，可想見會主動回應手機簡訊的人，本身就是比較會去投票的；因此這份民調對於預測公投「結果」同意票與不同意票的差距，有更強的指標性。

而TVBS採用市話與手機雙立冊，受訪者還是被動接受調查，因此更能夠觀測到「投票率」的影響。根據TVBS民調，先不用管不同意票的多寡，重啟核四的預估同意票數佔總投票人口的24%，護藻礁則是20%，兩項公投光是25%的同意票門檻就過不了。

因此，要讓兩項重啟核四與護藻礁公投過關，「熱度」是關鍵中的關鍵，只要有新聞，都是好新聞，把同意票跟不同意票都催出來也沒關係。也不用神化民進黨的動員力量，怎麼「反萊豬」就影響不了呢？民眾心中自有一把尺。

應該要探究的，是支持「反萊豬」的人，為什麼對「護藻礁」、「重啟核四」有所保留，他們心中的疑慮是什麼，解開這個結，才能讓民意真實的呈現。公投就是對政府政策的不滿，「對決」是免不了的，公民團體只能勇往直前。

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