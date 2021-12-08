「重啟核四」公投的民調暫時落後，許多人把希望寄託到侯友宜身上，期待他登高一呼，逆轉全局；但若擦槍走火，把侯友宜當成「準戰犯」對待，很可能會造成反效果。

原本侯友宜在核四公投，只是不表態，由支持者自己做決定；現在越是壓迫侯友宜，反而越讓外界有侯友宜「反核四」的錯覺，把侯友宜的支持者推到對面。而拿連任、提名去逼迫侯友宜，這樣就算之後侯友宜表態挺核四，民進黨也會扭曲成「只是為了保住提名，為了個人的權位」，而失去幫核四公投催票的功能。

四項公投案的同意比例不一，核四公投的「藍海」應該是爭取其他三項公投案的支持者。現在民進黨撲天蓋地宣傳，說核四是拼裝車、老舊、底下有斷層云云，雖然這些論點都可以用科學駁斥，但並不是科學說沒問題，民眾心裡就不會有疑慮。

世界各國都一樣，核電真正的阻力在政治，而不在科學；而要化解核四被政治操作的安全疑慮，最直觀有效的方式，永遠是用民進黨打臉民進黨（我們一直用它）。

筆者就反問一句：「民進黨若不希望重啟核四，幹嘛花錢維護到現在？」

民進黨完全執政，沒有立刻把核四拆光光，反而每年編列八億元的預算來維護核四至今，不就是心裡希望核四會有重啟的一天嗎？用鄉民的話講，這是「嘴巴說不要，身體很誠實」，民進黨為了對環團交代，表面上要把核四說得很不堪，實際卻是每年花大錢，確保核四還有重啟的條件。

千方百計也要確保核四重啟的可能性，就是因為蔡英文的能源政策「非核家園、不缺電、不漲電價、減煤、藻礁永存」注定會跳票；只有重啟核四公投過關，民進黨才可以光明正大的繼續使用核電，然後再對環團擺出一副苦瓜臉說「啊我也沒辦法啊，誰叫公投過了……」，內心竊喜不已。

核四公投過關，民進黨雖會有「被民意打臉」的印象，但從此能源政策可以跟進美國、歐盟「用核電取代火力發電」趨勢，其實是「短空長多」。同樣的道理，蔡英文總統真的想開放萊豬嗎？那也是做給美國人看的，實則心裡希望由民意來扮黑臉禁止萊豬。四項公投案都是過去民進黨的價值，越是支持民進黨，越應該要「四個都同意」。

藍營的支持者比較重視理念，如果內部有些理念不一致，常常會有「寧願讓民進黨上，也要讓○○○落選」的聲音。但現在民進黨一黨獨大，已幾乎是「新威權」復辟，在野黨應該是要加法，而不是減法。

侯友宜對國民黨的價值，就來自於他的「不國民黨」；如果侯友宜很國民黨，反而不會有現在讓民進黨忌憚的聲望。國民黨若把侯友宜推出去，蔡英文真的會在總統府內，笑到抽筋。(作者為政治幕僚)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※