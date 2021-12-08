美國白宮發言人莎琪宣布美方不會派出外交官員或官方代表出席北京冬奧與帕運，外界關注政府的態度，蔡政府表示，政府各相關部會將考量各方面的局勢發展後，再做出適當因應。

自大陸國台辦公布「台獨頑固分子清單」和對台企遠東重罰後，陸委會已經多次表示正研議反制與防範措施，最近則嚴禁政府部會參與大陸的論壇，甚至稱要禁止中共高官赴台。

陸委會反制之聲不絕，但陸委會近日希望向大陸要人，將開槍殺人後潛逃至福建廈門的黃姓男子移交台方，大陸國台辦隨即同意，可見即使兩岸官方針鋒相對，但兩岸沒有封絕所有渠道，兩岸仍有一線互通。若台灣當局一意孤行，幕從美國對北京冬奧做法，再而禁運動員參加，剝奪運動員參賽權，將侵損中華奧委會的權益。

借體育活動來宣示政治抗議或所謂反制手段，對於未來兩岸文化、體育交流將構成極大障礙。大陸從未有禁止中華台北隊參加賽事，台灣當局若自動放棄參賽，予人感覺氣量比北韓更狹窄。總統府說，將考量各方發展後，作出適當決定，但會保障選手參賽權利。

歷觀數年前的朝鮮半島局勢如同現時的兩岸情勢，2017年北韓進行了多次導彈試驗，這一整年美國總統川普和北韓金正恩之間前所未有的口水戰中，但在2018年北韓不如外界所料，出乎意外地派出22名運動員參加南韓平昌冬奧會5個項目。雖然此舉沒有中止朝鮮半島緊張局勢，但朝鮮始終令人另眼相看，難道台灣的「抵制」要比封閉的北韓更「徹底」？

冬奧象徵和平，兩岸可藉此暫時放下一些怨氣，偃息文字攻伐。台灣欲隨從美國外交取態，甚至比美國反應更激烈，目標難道是令台灣斷絕參與在大陸舉行的國際賽事、閉目塞聽，自我隔離？

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