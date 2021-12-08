美國商務部長雷蒙多與經濟部長王美花視訊會談，雙方同意建立「台美技術貿易暨投資合作架構」（TTIC）推動台美科技合作。台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）召開後尚未滿月，就接續召開此一會議，顯示美國十分重視和我國的經濟合作關係，對我而言當然是正面訊號。

半導體產業鏈為美作嫁

然而，就和「繁榮夥伴對話」一樣，本次視訊以及商業合作的規畫，重點還是在鞏固對美國的供應鏈，特別是半導體業，其他的合作內涵（包括5G、電動車和零組件、擴大雙向貿易和投資等）若無適當且縝密的規畫，到最後可能都淪為每年一次的「對話」合作，難有實質和深入的合作。若真是如此，那麼合作到最後，有可能將台灣關鍵半導體的上下游廠商，都搞到美國去投資，「合作」打造美國完整的半導體產業鏈，為美國作嫁而已。

我方提出希望在合作的基礎上，和美國攜手拓展第三國基礎建設，以及協助我業者參與美國「重建美好」（BBB）計畫；由於美國為抗衡對岸「一帶一路」計畫，為第三世界倡議的「重建更好世界」計畫（B3W），才剛剛口頭提出，八字完全沒有一撇，而美國為打造國內基礎建設的「重建美好」計畫，則受世貿（WTO）「政府採購協定」限制，必須對所有簽署國開放公平競爭，因此除非我國擁有足夠競爭力，否則還是困難重重。在如此重要的會議中，我方只提出這些空泛的要求，顯示幕僚並未充分準備，極可能本會談和上個月的EPPD一樣，都只是美方為鞏固其半導體供應鏈的機制而已。

其實，美國商務部管轄的事務很多，包括各種統計調查、國際貿易、工業和安全、氣象、海洋、漁業、智財權、標準和技術、通訊和信息等管理工作，若經濟部有心和其進行深入合作，可以提出來的合作項目多矣，絕不像目前提出的如此空泛。合理懷疑，這個合作視訊會議是美方提出，既然可以進行「大內宣」，蔡政府當然樂於配合，但未來可能成為美方單向要求、我方配合的「合作」對話罷了。再舉一例，我方經常被美方控訴傾銷而進行貿易調查，「貿易救濟」方面的合作本該列入合作範圍，但同樣未見規畫。

另外，近來美國對台灣投資數量相當有限，5年來（2016-2020）對台投資年均僅2.5億美元，台灣對美投資年均卻達15.9億美元，這和兩國相對的經濟規模（美國為台灣31倍）完全不成比例。但美國商務部的聲明居然只提到「促進對美國的投資」。

除非蔡政府樂於當美國「買辦」或利益代理人，榨取台灣的經濟利益，否則對於「如何促進美國對台投資」，將此合作架構打造成美商投資台灣的有效平台，當然就必須列入合作範圍，但居然付諸闕如。若真有心雙向合作，至少該建立一個雙方企業人士的互動平台，每年舉辦視訊或實體會議，直接洽談貿易和合作投資的商機，設定具體指標作為努力目標。

要求加入印太經濟架構

其實，台灣更需要的台美經貿合作，是促成美國提攜台灣進入國際經濟合作組織，例如加入不屬於聯合國體系、並由美國主導、有38個幾乎都是經濟先進國家成員的「經濟合作暨發展組織」（OECD），並且盡速和我國簽署「自由貿易協定」（FTA），緊密連結台美經濟才是。

但美國參與國際貿易組織相關事務是由「貿易代表署」負責，我們應該要求擴大「美台技術貿易暨投資合作架構」的美方參與機構要包括美國貿易代表署，然後在這個架構下，組成一個「國際貿易組織小組」的合作機制，透過持續性的互動，促請美國優先納入台灣，並加入拜登總統日前宣布的「印太經濟架構」，俾能隨時掌握該架構的最新發展；甚至參與其架構之制定，避免在華府「美國優先」概念之下，在建構這個架構時犧牲了台灣的經濟利益，因為台灣經濟比起其他的亞太國家更加依賴中國大陸，對此架構的建構應該更為敏感和謹慎才行。更要在美國準備重返自由貿易協定（包括CPTPP）時，優先和台灣簽署協定，並積極協助台灣加入相關的經貿組織，提升我國的國際經貿地位。

蔡政府在美國亞太新戰略下，咸無可避免必須偏向美國，但要堅持雙向、互利，否則將不是台灣的庇佑，而會是災難。