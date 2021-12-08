與李伯璋傳緋聞女主角於中研院任職，記者詢問對事件看法，她以簡訊回應是媒體過度解讀，對當事人已造成傷害。（圖／攝影組）

健保署長李伯璋被《周刊王》拍到十指緊扣氣質女，面對媒體追問，卻不擔心如何面對妻子，反而強調對健保改革業務最清楚，「不要把我趕下來」，貪戀權位心態暴露無遺，為官風骨蕩然無存！

李伯璋其實大可不必如此擔心官位不保，因為衛福部醫福會執行長王必勝被爆料婚外情還生下一女的時候，從否認婚外情到坦承與林女是「不適當、不應該的關係」，衛福部長陳時中沒有做任何嚴懲，只問他「跟你太太講了沒？」，之後就呼籲社會大眾給他們一個機會，讓他們家庭回歸常軌。

如果官員外遇且疑似有了小孩都沒事，十指緊扣乾女兒怎會有事？果不其然，陳時中一樣淡淡回應，頻登上社會版面不好，但不必過度渲染。可見李伯璋真是緊張過度了，綠色執政官箴早拋至九霄雲外，疫情指揮官陳時中可以無視防疫社交距離，隨性與富商紅酒宴杯觥交錯，衛福部變成桃花部當然無所謂。

王必勝與李伯璋如果在國民黨執政時爆發緋聞，下場會如何？對照馬政府時擔任工程會主委的陳希舜，上任半年被媒體報導婚外情就請辭下台，更短命的官員是前行政院發言人胡幼偉，被媒體爆料師生戀，就考量社會觀感不佳，任期不到5個月立即一鞠躬下台。

李伯璋日前力推「虛擬健保卡」，自認最熟稔健保改革業務，改革剩下最後一哩路，不要把他趕下來，如此戀棧權位已經讓人傻眼了；而健保改革涉及醫藥界龐大利益，他十指緊扣的乾女兒身兼健保署法律諮詢委員和審議委員，如此不避嫌的健保改革、讓身邊人擔任要職，未來健保業務的改革公正性，還有人會相信嗎？陳時中領導的衛福部到底是在幹什麼？