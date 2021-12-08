公共電視推出的《茶金》收視四度稱冠，廣獲好評，引起觀眾對當年歷史的討論，這是額外貢獻。

公視以時代生活劇而非歷史劇來定位《茶金》，或許正是不想捲入不必要的紛擾。時代劇是日本對歷史劇的用語，本質上還是歷史劇。不管是時代劇或歷史劇，本來就不會是真實歷史，不宜苛求。有興趣的朋友，不妨多看看真實的歷史記載。

台灣當年面對的通貨膨脹，有兩大因素，一是日本戰時在台灣發行紙鈔已嚴重信用透支，二是國共內戰的波及。台灣陷入通貨膨脹的同時，大陸也遇到一樣的痛苦。兩邊的差異在於，台灣承擔了日本龐大的戰爭開銷，大陸則是繼續陷入國共內戰。

拉高到整個中國視角與世界局勢來看，更有助於還原歷史真相。從中國視角，可以看到蔣介石丟失大陸江山，在1948年已成定局，原因之一是他的用人私心，所以不只國共內戰失敗，在大陸的幣制改革也失敗。

用人私心，最主要是廣為流傳的孔宋家族破壞金融秩序，以及選用軍事將領不免排除異己。結構工程專家蔡榮根博士，最近出版《狼煙未燼》，從周遭人物還原歷史，描述細膩，引人入史。

孔宋家族的當權，造成大陸幣制改革失敗。1948年蔣介石實行幣制改革，推出金圓券，原本的法幣（法定貨幣）300萬元，只能兌換金圓券1元，比台灣的4萬元換1元更厲害。蔣經國到上海督導經濟並且「打老虎」，對抗搗亂金融市場的孔宋家族，結果有志難伸而辭職下台，金圓券的幣制改革也完全失敗。

《狼煙未燼》記載美聯社在1947年有一篇報導，提到法幣100元在1937年可以買兩頭牛，到了1947年只能買1/3盒火柴。另有分析指出，對比1937年，1948年的中國物價上漲了600多萬倍。當時通貨膨脹之嚴重，絕對是國民黨盡失民心，斷送大陸政權的關鍵之一。

至於軍事將領，有一個小故事很鮮明，就是創下台兒莊大捷的孫連仲上將，因為不是嫡系，來台後竟淪於開麵店維生。金融失序、戰場不利，所以1948年徐蚌會戰的前一個月，蔣介石命令蔣經國等人把國庫黃金運到台灣，後來又發布台灣的重要人事，蔡博士認為由此可見蔣介石已經決定放棄大陸江山。

在這樣的時空背景之下，蔣介石與國民黨政府確實努力推動台灣的幣制改革，1949年發行的新台幣，因為有黃金擔保，也就是真的可以拿新台幣去換黃金，重建人民對紙鈔的信心，並以真實購買力決定以4萬台幣兌換1元新台幣。

新台幣的改革，有助於解決通貨膨脹。拉高到世界局勢來看，美國協助盟國戰後復興，原本不包括台灣。1950年韓戰爆發，美國才開始大力提供美援，進一步改善台灣的通貨膨脹。戰後百廢待興，當年歷史還有許多值得研究，未必已有定論。

（作者為台灣藝術大學廣電系教授、著有《穿越台灣趣歷史》）