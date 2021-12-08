距離1218的公投只剩最後10天，戰局如何，已是全國民眾最為關注的議題。TVBS和ETtoday近期就公布最新公投民調，若以「一定會去投票」來做評估，前者顯示兩好兩壞，反萊豬和綁大選會通過；後者則是三好一壞，僅重啟核四不會通過。

TVBS的數據顯示，若以同意票25%的總選舉人門檻來看，目前反萊豬27%、綁大選26%、重啟核四24%、珍愛藻礁20%。ETtoday的調查則指出，反萊豬同意為56%、不同意37.6%；綁大選同意47.5%、不同意44.2%；藻礁同意45.8%、不同意40.8%；核四45.3%同意、不同意48.6%。

首先就投票率來看，兩份民調數據相近，大概都在5成至6成左右，以未綁大選的情況來看，頗具熱度。然而這其實是民進黨喊出「四個不同意」，強力催票所致。因此對公投正方來說，絕對要警惕反方的政治動員能力，從ETtoday的民調來看，對比11月的數據，已出現不同意比例增加的趨勢。

不過有意思的是，「認同自己支持的政黨主張」在重啟核四、珍愛藻礁和綁大選三項公投裡都是不同意的主要理由之一，大概占1成，相較在同意者裡的比重更多。然而於反萊豬議題，在不同意理由裡卻只有2.4%。顯示即使民進黨喊四個不同意，但在萊豬議題上，卻連自家人都無法說服。ETtoday的民調顯示，支持與反對萊豬開放的比例，在一個月以來並未出現明顯變化。從此來看，反萊豬就成為民進黨、蔡英文怎樣也啃不動的一塊硬骨頭。

雖然ETtoday的數據看起來民進黨的攻勢奏效，除反萊豬外都有所成果，不過TVBS的調查則呈現相反的趨勢，除反萊豬，包括綁大選、核四、藻礁的同意比例都有提升。重啟核四更是出現黃金交叉的趨勢，同意翻轉不同意，且距離25%門檻只差1%。

即使是在一定會去投票者裡，同意比例最低的藻礁，目前也是因為未決定者比重相對較高，多達20%，比其他三項8%高出許多。以目前只差門檻5%的同意票來說，倘若在最後10天裡，成功說服一定會去投票裡的20%尚未決定者，轉向同意，則仍然有可能成功過關。

通盤來看，兩份民調有幾個相同之處，首先就是因為反方高度動員，所以投票率不會太冷，但這對正方來說會是警訊。再來是反萊豬、綁大選可能通過，而重啟核四和珍愛藻礁則較有難度，但也並非不可能。民進黨處心積慮想打成政黨對決的情勢，從數據來看，效果相當有限，多數民眾在考慮同意或不同意時，主要都是偏議題利弊選擇，而非是從政黨偏好來思考。

若以ETtoday顯示的反對理由，正方在最後10天，則需要強化說明：公投綁大選議題不會失焦，反而能讓政治人物必須對議題表態；三接工程已經傷害藻礁、現有核能發電已針對核廢有妥適處置，否則請民進黨立即關閉核二核三等論點；而處在通過邊緣的核四與藻礁，更需要大型媒體事件來擴散論點，才能力拚過關。

（作者為前國民黨青年部主任）