美國總統拜登於美東時間7日上午11時在白宮與遠在瑞士日內瓦的俄羅斯總統普丁舉行視訊峰會。從峰會的良好氣氛、時間、雙方國安團隊舉行後續會談，以及相互期許下次實體峰會再相見等情況來看，也許兩國並未達成具體結論，但卻盡在不言中，至少烏克蘭危機已暫時化解於無形。

這次俄羅斯和烏克蘭兩國戰雲密布是普丁一手導演的一場危機，全球都感受到俄烏戰爭一觸即發，危機感十足，讓拜登非出面解決不可。普丁最近在烏克蘭周圍不斷增軍，總兵力高達17.5萬，並釋出「天氣愈寒冷，愈可能開戰」的訊息，目的就是讓拜登政府有充分時間因應。

拜登一面忙著與歐洲盟國領導人通電話協調，一面召開國安會議研商各種因應方案。峰會舉行前，美方就預告一系列反制與制裁措施。警告如果烏克蘭軍事危機升溫，美國與北約盟國將派遣部隊馳援烏克蘭；美國也可能使出殺手把俄羅斯排除於「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）體系之外。SWIFT是全球各金融機構通用的匯兌機制，如果俄羅斯出局，莫斯科金融與匯兌體係將陷入空前危機。

美國祭出的制裁手段還包括：美國與歐洲盟國家正研究對俄羅斯政府出資成立的「俄羅斯直接投資基金」施以制裁；研擬對投資人在次級市場購買俄羅斯債券做出限制的各項方案。如果烏克蘭危機未能緩解，美國為首的北約組織將邀請烏克蘭加入北約。

在這次峰會中，普丁先讓拜登提出美方的看法，再表達俄國立場。他強調，俄羅斯這次陳兵烏克蘭邊界，主要是擔心烏克蘭政府軍要奪回親俄的烏東分離主義分子占領的失土。此外，普丁也畫下紅線，要求美國不得讓烏克蘭加入北約。易言之，克里姆林宮的要求很簡單也很強硬，就是要「維持現狀」。雙方同意，有關烏克蘭危機的後續談判將由雙方國安團隊安排進行。

普丁這次透過視訊峰會，也有對拜登邀請他參加6月16日瑞士日內瓦實體峰會表示感謝與投桃報李的意味。上次峰會大大提升普丁的聲望與俄羅斯的國際地位。這次視訊峰會則有助於提升拜登危機控管的形象，擺脫美國從阿富汗撤軍的陰影。誰說拉抬對手不能墊高自己？

這次拜普峰會前，很多媒體與評論都將烏克蘭與台灣相提並論。白宮國安顧問蘇利文7日在被媒體問及美國如何應對烏克蘭與台灣造到侵略的危機時，他答稱美國將採取一切行動遏阻中國武統台灣。美國國務卿布林肯當天在《華爾街日報》主辦的論壇上表示，美國將依照《台灣關係法》協助台灣防衛自己。同一天，美國國防部長奧斯汀對軍媒表示，無論是烏克蘭或台灣，美國都會透過「整合式嚇阻」取得優勢，確保現狀不變。

拜普會後，美國國安三巨頭同一天警告俄羅斯與中國不得對烏克蘭與台灣輕舉妄動，也許台灣人民真該想一想，蔡英文領導的民進黨政府是否也有相當大的責任？

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）