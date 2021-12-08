美國國務卿布林肯又發話了，他警告北京，「若侵略台灣，恐是災難性決定。」今年以來，對於類似警訊，大家似乎已習以為常了。但真正的圈內人都是相當嚴肅緊張的，如美國參謀首長聯席會議主席米利在去年底今年初擔心中美爆發戰爭，兩次致電中國解放軍將領李作成；國防部長邱國正也指出，當前局勢使他從軍40年來最具挑戰性的時刻；美國國防部長奧斯汀表示，大陸近來在台灣周圍的大規模軍事行動類似「排練」。

正是在這樣的氛圍下，前不久才說他不預期10年內大陸會武統台灣的季辛吉又說話了，他提了兩點都是關鍵：一、當前中美應通過討論，維持「有意義的一個中國概念」（請留意「概念」這個詞）；二、美中領導人應當私下討論他們計畫的共存原則。

對季辛吉的建議做評論前，再提一下美國前駐北京大使館芮效儉的觀察，他說，古巴危機是冷戰中最危險的時刻，而當前的台灣危機將是一個「反向」的古巴危機。他呼籲中美通過有技巧的外交處理這個非常危險的問題。他強調，當務之急是恢復中國對美國「一個中國政策」的信心。

這就是關鍵了：一個中國政策。中美建交初期，美國雖與中國簽署了三個公報，這三個公報的核心內容即相當於北京的一個中國「原則」，但美國與此同時，又搞了個《台灣關係法》及私下對台灣的六項保證，並將後兩者與三個公報一起打包成了美國所謂的一個中國「政策」。北京的一個中國「原則」堅持台灣是中國的一部分，美國的一個中國「政策」則除了對北京的承諾外，又與以一法及六保證創造美台之間的模糊空間。長期以來，中美關係從蜜月到良好到尚屬穩定，北京雖知一個中國「政策」遊走於一個中國「原則」之外，但只要美國知所節制不踰矩過度，北京也就睜一隻眼閉一隻眼。當然，還有一個背景，中國綜合國力還不夠強，特別是在西太地區。

時移勢易，進入新世紀之後，中長美消的形式持續且益趨明顯，中美博弈美國焦慮感日增，台灣籌碼成了美國手中對付中國最見效的王牌。逐漸地，在美國的一中「政策」中，實化的一法六保證往往壓過了被虛化的三公報，此等形勢當然不能為已崛起成地區大國並邁向復興之路的中國所接受，終於從今年開始對美國說不，並在台海強化威懾，中國的強勢當然也刺激了美國，從而正在形成一個螺旋上升的危機。

問題明顯地出在中國對美國的一中「政策」已失去信心。10月31日，王毅對布林肯說，美方必須奉行真正的一中政策而非假的一中政策，可說已把話說白了。季辛吉明顯看到了這一點，所以呼籲兩國元首應私下討論（他以1972年尼克森與毛澤東談台灣問題為例），為中美雙方都期待的「共存」環境，討論出一個「有意義的一個中國概念」。季辛吉大概知道，「原則」、「政策」均已失原味，不如搞一個彼此都能接受的一個中國「概念」吧。季辛吉的建議如為中美雙方認可接受，那就無異對能重建中美互信的下一個公報提供的明確的方向。