華中勦共總司令白崇禧統率30萬大軍，保持完整，鎮守武漢，有舉足輕重之勢，在其推動下，乃發起「和平運動」。長期致力「反蔣（介石）運動」與桂系關係密切的李濟深，也從香港密電勸李宗仁、白崇禧、黃紹竑（桂省主席）等，要他們共同攜手反蔣，配合中共，「贊成開新政治協商會議，組織聯合政府」。

在李濟深密電後的第3天，白崇禧即於1948年12月24日自漢口致電蔣氏，促與中共言和，實即要蔣下野。同時提出與共談判和建議三項如下：

一、先將謀和誠意轉知美國，請其出而調處，或徵得美國同意，約同蘇聯共同斡旋和平。

二、由民意機關，向雙方呼籲和平，恢復和平談判。

三、雙方軍隊，應在原地停止軍事行動，聽候和平談判解決。

白氏之電，由張群、吳忠信呈蔣，蔣即表示茍利國家，出處進退，絕不縈懷。當由張、吳與李宗仁商談，希李代理總統職權，李亦希蔣早日引退。

李宗仁對徐永昌說：「吳禮卿（忠信）昨（25）日銜命來訪，謂渠 （吳）曾勸蔣先生暫卸仔肩。蔣先生曰：交與何人？自然是德鄰（李字）了。即令渠來見告此意，並囑預作準備。李語竟曰：此何等事，我如何作此準備耶？」

李之表態，似對蔣之「暫卸仔肩」有所疑慮，乃要張群、張治中、吳忠信等轉達彼之建議，勸蔣下野。謂此已成定局，且須從速，即於年前有所表示，否則恐不及矣。如此激情，蔣云：余去不成問題，惟對共方須有把握，究否有無接談之人，斷難片面言和；軍隊亦須安排，且須得到把握，斷無丟下即走之理；須顧全法統。

李之左右勸李應旗幟鮮明，表明立場。乃草擬條件，經李同意交蔣。要點是：蔣主動下野；李繼任，宣布和平主張；和談以內閣為主，總統授權；和談前改組內閣；撤銷戡亂令，部隊主動撤離戰場，釋放政治犯等。蔣對李之草案亦有修改，其中主要之點有「李先生依法代行總統職權」，及「為保證和平談判之順利，軍事應有嚴密之部署，尤須鞏固軍心，團結一致。」白崇禧堅決反對，主張「蔣下野必須辭職，由德公正式就任總統，不能用代理名義。」

12月30日，白再通電「言和」，其真正目的，是為藉此逼蔣下野。只靠本身力量不行，非用共黨的壓力不可。他找來與中共有關係的劉仲容，去聯絡中共，共同反蔣。劉到上海會見中共祕密聯絡人吳克堅，遲未獲復。黃紹竑即到香港，急找李濟深，李已去大連，參加中共新政協籌備工作。但找到民革另一負責人黃琪翔，乃交給他一封信，謂白早有反蔣決心，只因時機未熟，不敢發動。

上（12）月24日致蔣之電，實際就是為了倒蔣。蔣不會輕易下野，須以武力解決，必須有軍事行動之準備，尤應與中共方面取得諒解與合作。請任公（李濟深字任潮）向中共中央通知：第一，武漢反蔣經過及以後決心與行動；第二，請中共中央轉知華中當局，與武漢方面達成軍事諒解；第三，商訂以後作戰計畫。經黃琪翔聯絡，兩人與中共駐香港代表潘漢年見面，說明聯合反蔣必要，且謂桂系反蔣決無美國背景。

潘報告中共中央，得到的指示是：同意和白崇禧聯合對蔣，要白立即派代表到鄭州與中共前線負責人聯絡。黃更向潘表示，願以私人身分奔走和平，請潘派人同他一起去向中共中央負責人商談，作出一個和平基本協議的草案，給李、白考慮。潘表示拒絕，謂李宗仁如能傚法傅作義，明確接受毛澤東的8項條件作為先決條件，就好商談和平解決方案。黃至武漢向白報告接洽結果，據黃回憶，因蔣下台，李上台，白的態度有了很大的變化。

原先白崇禧派到上海的劉仲容，與中共方面吳克堅的聯絡，此時有了答話，毛澤東在中共中央給吳的電報上，加寫一段話說：望要劉仲容即去告訴李、白，絕不要相信蔣介石的一套，桂系應準備實行和蔣決裂，和我方為配合解決蔣系，才能在人民面前和蔣系有所區別。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】