「台灣人來大陸後是什麼樣的體驗？」在某問答平台上，許多網民寫下了自己在大陸的學習、工作及生活經歷。有的答主分享自己在大陸遊玩所拍攝的美景，有的答主則分享兩岸青年相遇、相知的甜蜜愛情故事。

其中，一個亮眼的回答獲得了1.1萬人贊同，它出自台灣青年林鈺雯的筆下。回答裡，她自豪地秀出新辦的台灣居民居住證，並講述了「大陸求學行」的真實經歷。

台灣青年林鈺雯：「我的大陸求學行」

我是個土生不土長的台灣女孩！媽媽是湖南人，爸爸是台灣人，我是在台灣出生。爸爸一直在大陸的台企上班，工作穩定，待遇也不錯。因為不想一家人分開，所以小學時我就來大陸讀書了。

小學的前三年，爸爸的工作時常調動，需要前往不同的城市工作，我也就跟隨爸爸的腳步更換就讀的學校，幾乎是每個學期換個學校。直到小學三年級，我終於在媽媽的老家湖南省益陽市穩定下來，然後和大家一樣中考、高考啦，跟大家的生活沒什麼差別。

一開始，我的口音會吸引同學們的注意力，大家都覺得我的口音很可愛。不過在湖南生活學習多年後，我也沒能逃過湖南話的魔力，現在，我的湖南話甚至說得比台灣話還好，成為了一名正宗的「湘妹子」。每隔一兩年，我們一家就會回台灣看望爺爺奶奶，因為台灣飲食口味比較清淡，我甚至會偷偷帶上兩瓶辣椒醬下飯。

不過，交證件、辦學籍和考試報名的時候我也會遇上些「小問題」，需要麻煩老師給我VIP一對一的幫助，由媽媽拿著證件前往相關部門登記，再由老師幫忙單獨報名。

由於沒有居住證，高考加分的審批未能通過。當時就讀的學校和老師是第一次遇到台灣籍考生，省內相關聯考也不是很廣泛，可以查到的資料很局限，不清楚報考的具體條件。2019年，湖南文科我考了555分，雖然沒有附加分，但是考上一本也非常滿足，並不覺得可惜，反而覺得跟同學們一起為高考努力奮鬥非常值得！

上大學後，我下定決心要辦理居住證。因為大學與老家並不在一個城市，每次回家我都需要拿著台胞證前往車站實地購票，耗費時間長、路程也遠。後來，媽媽拿著相關證件去辦理，從提交材料到拿到居住證僅花了一個多月。

現在，再也不用擔心教師資格證、普通話、計算機等各種考試報名，直接提交居住證信息就可以搞定。同時，準備參加考研啦，登上國內更高的學府，更上一層樓！

實現一分鐘購票，享受便捷出行

「方便購票乘車回家」是林鈺雯辦理居住證的最大驅動力。實際上，在這張小小卡片的陪伴下，林鈺雯還前往了橘子洲頭、毛澤東同志故居、張家界、衡山等多個地方參觀遊玩，用腳步丈量湖南，感受其深厚底蘊與獨特魅力。

林鈺雯介紹，「拿到居住證後很興奮，無論是網路購票還是入駐酒店，都可以享受和其他朋友們一樣的便利，一分鐘就可以訂好車票，直接刷身分證上車」。提到出行之旅，林鈺雯也表示印象深刻，「橘子洲頭人山人海，氛圍很濃厚，煙花的確很漂亮。毛澤東同志故居博物館中所展示的革命先烈奮鬥史，也令我非常感動、震撼」。

正值疫情，林鈺雯在校就讀和出行遊玩期間都需要不定期進行核酸檢測，這讓她再次深刻體會到了手中證件對生活帶來的變化。「現在可以很方便地辦理就診卡就醫、核酸，所有就診信息一目瞭然」。（白念平/深圳《晶報》記者）

（本文來源：深圳《晶報》，原文標題：《台灣青年自豪秀出居住證，「為生活帶來了太多便利」》）