「阿堂鹹粥」宣布漲價，引發網友不滿以1星洗評，女性作家、網紅「宅女小紅」對此現象表示「嫌貴應該是選擇不要吃」；有網友更好奇「台北市有牛肉麵一碗最便宜500元、最貴則要1萬元，台中一蘭拉麵一碗288元，大排長龍，鹹粥一碗200元卻被罵翻？」

當政府宣布三級警戒，夜市暫停開放、餐飲店業者不得內用等，只能靠零星外送外帶苦撐家計；疫情趨緩，餐飲業又要面臨通膨壓力，漲聲四起，光靠政府振興券與產業補助仍敵不過大環境現實，就算今年水電價凍漲，明年呢？

全球通膨聲浪推波助瀾，人事、物價成本不斷推高，政府又宣布明年元旦起，基本工資調幅5.21％，迫使一波又一波大型餐飲業者不得不調漲售價；反觀，微型餐飲業者陷入兩難，調整後怕生意大不如前，不調漲又擔心影響長期經營。通膨隱憂，已造成民眾對物價上漲預期心理，年節將近需求暴增，明年食材還會再漲，加上基本工資調漲，再次墊高成本，店家撐不住壓力，漲價是必然現象，此所以民生物價特性——「易漲難跌」，一旦調漲就回不去了。

政府造就網軍文化，認知作戰是政府強項，是不是也可以同時推廣「網際網路素養」教育，從知識、品格、法律常識面著力，別讓我們熟悉的台灣味鄰家美食，吃一家少一家。

阿堂鹹粥只是餐飲業代表之一，小吃業不是慈善業，該漲就漲，企業商家為了生存回應全球成本上揚，是正常現象，在評論辛苦經營不易生存的店家同時，不如花時間盯緊政府，不要再讓貧富差距過大，能苦民所苦。

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