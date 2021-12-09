在應對全球氣候變化、實現碳中和目標上，英國一向表現積極；2008年，英國正式頒布《氣候變化法》，成為世界上首先立法，明確中長期CO2排放量目標的國家；2019年6月，英國新修訂《氣候變化法》生效，正式確立到2050年實現碳中和；2020年11月，英政府又宣佈一項涵蓋10個方面的「綠色工業革命」計畫，包括大力發展海上風能、推進新一代核能研發、加速推廣電動車等；2020年12月，英政府再次承諾2030年英國溫室氣體排放量與1990年相比，至少降低68％。

韓國為了實現2050碳中和目標，2021年5月正式設立直屬總統的「2050碳中和委員會」，同年8月正式通過《因應氣候危機之碳中和及綠色成長基本法》，10月召開第二次大會，並發表《2050碳中和情境方案》，此方案是透過各階層的意見徵集、座談會及市民會議討論，以減少排CO2，實現碳中和為目標；有兩個方案：方案一、全面中斷火力發電；方案二、保留火力發電，利用CCUS(碳排放補捉、再利用及封存) 等CO2清除技術；並審議通過2030國家溫室氣體減排目標上調案，較2020年向聯合國提交目標調升13.7個百分點，CO2排放量由2018 年減少26.3％調至40％，以彰顯其實現碳中和的決心。

在台灣，環保署將《溫室氣體管理法》改為《氣候變遷因應法》，卻沒將2050碳中和目標入法，也沒有跨部會的指揮機制，此顯示這不是一部有執行力的上位法案；應對全球氣候變化、實現碳中和目標已關係到台灣產業發展與興衰，《氣候變遷因應法》應比照《災害防救法》、《傳染病防治法》的規格，拉高層級，與國際接軌，將2050碳中和目標入法，並能整合行政部門氣候變遷因應系統，掌握統一指揮權，台灣2050碳中和目標才可能達成。

台灣能源轉型落後全球至少十年，就是因為政府長期壓低水、電、油價格，讓企業忽視氣候變遷等外部氣候成本，台灣好不容易開始討論對產業課徵「碳費」，這是與國際「碳關稅」接軌的起步；但據聞，碳費每噸只收4美元，與韓國的33美元、世界銀行建議的40到80美元相距甚遠，碳費是引發企業及國人重視碳中和的重要指標，太低的費率根本無法讓企業重視；碳費、碳稅是不同的，碳費是費用是成本，隨產品徵收；國外的碳稅，是要企業生產過程中減少CO2排放，進口國會透過稅務政策增減碳稅，以獎勵措施提升企業重視氣候變遷、碳中和。

全球至少有30種以上的碳稅、碳交易機制，獎勵企業生產減碳，企業也能把自己多減的碳賣出去賺「綠金」；但台灣對於「碳排總量管制」和「碳交易制度」諸多細節尚在研議中，目前國際模範生瑞典碳稅1噸133美元、法國碳稅1噸49美元、南韓碳稅1噸33美元，台灣碳費1噸4美元，是否偏低？應有討論空間；台灣要達到碳中和目標，若只收碳費將無法達標，要有「碳權」抵換交易制度，才可能見效且現在已有法源可供執行，讓碳權變成商品，碳權市場有流動性，才能促成產業轉型。

碳中和的根本在「綠能」，若要達成2050碳中和，讓企業大量使用綠能應是最好的解方；問題是台灣的綠能在那裡？台灣在非核家園政策下，再生能源的綠能已不夠產業所需，但用電一路成長，排除核能之後，高比重的火力發電很難達到碳中和目標；放眼未來，若國家能源政策不變，2050年台灣可能缺電，也無法達到碳中和目標，在缺電及氣候變遷碳中和壓力夾擊下，企業還能根留台灣嗎？

綜上所述，放眼世界，若要達到2050碳中和，各國政府都在積極落實四件事，值得我們借鏡：（1）國家最高領導者有達標碳中和的決心且領銜推動、（2）先立法完成政策法規後再推動，才能順利執行、（3） 要有專責組織整合行政部門因應氣候變遷且掌握統一指揮權、（4） 碳中和的根本在綠能，政府要探究科技進步調整能源政策，提供產業需求的綠能。

全國工業總會於今年10月舉行「我國邁向碳中和的策略與產業發展」論壇，會後對政府提出五大建言，包括請政府儘速完成《氣候變遷因應法》立法，儘速建立碳定價、碳排放交易機制，檢討國家能源政策等等，因為台灣產業若不能及早應對，恐被摒除於全球供應鏈之外。此時此際，除政府要努力外，產業界也需積極配合，從生產研發開始，減少生產環境負擔的產品，更要加重節能、儲能、智慧製造系統整合等綠色製程與設備的投資。