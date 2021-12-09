新冠疫情爆發接近兩年，蔡政府趁機以各類國家隊名義，展開造神運動並圖利特定對象。隨全球防疫情勢逐漸明朗，綠營防疫無能真相逐漸曝光，主事者開始跌落神壇，防疫宣傳亦開始露出馬腳。

綠營先在口罩大做文章，又藉故推託採購疫苗，後因社會壓力，不得不放棄獨厚特定廠家，開放民間採購國際認證疫苗，卻堅持須轉贈政府運用，以威權態勢展現全盤掌控疫苗施打作業決心。

醫療行政體系藉疫苗注射登錄資訊系統，控制各品牌疫苗施打進度，惡質搭配飢餓行銷手法，刻意延宕國際認證疫苗注射進度，掩護強行採購特定廠牌疫苗，人們別無選擇只得無奈接受。

綠營一再吹噓疫苗施打資訊系統完善，日前突然自我否定，在車站與賣場廣設注射站，並可立即注射不必先行登錄。原來是因為許多疫苗即將過期，不得不權宜處理，增加施打速度。

疫苗亂象證明防疫神話破滅，控管注射進度搞到疫苗面臨失效；多次發生誤打或找到漏洞重複施打，更是戳破資訊系統充滿缺失。健保卡上必須黏貼標籤標示注射紀錄，更證明防疫注射資訊作業還在洪荒時代。

主管防疫首長仍然戀棧權位，真是尸位素餐！

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