美國CIA公開資料顯示，今年全球生育率最低的國家為台灣，排名還在南韓和新加坡之後。小英政府的政績真的是無人能及，｢世界哪跟得上台灣｣？

為什麼不願生小孩？總統願不願生，我們管不著，但一般老百姓若日子過得去、過得好，誰不想結婚、生子、有家庭？但看看眼下的環境，薪水低、房價高、物價上漲，自己都吃不飽了，還生個孩子陪自己受罪？

小孩一生下來就戴口罩，還不曉得要戴到猴年馬月；疫情氾濫和缺移工或許是全球性的、但日韓為什麼找得到移工，台灣的做法居然是將｢移工｣變｢移民｣，對同文同種的陸配卻諸多限制。

沒辦法，蔡英文、蘇貞昌講｢南島一家親｣麼！將來中壢、桃園、全國都是｢瑪麗亞｣小孩，或許就趕上韓國、新加坡了。｢看好了世界，台灣只示範一次｣喔！

問問周遭人士，民進黨當政這幾年過得快不快樂？如果快樂，為何不生小孩？就因為看不到希望，養房都只能望樓興嘆了，還有能力養兒育女？一個國家的生育率代表人民對國家的期待和希望，越低越沒希望，台灣拿到這個世界第一，不知道該哭還是該笑！

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