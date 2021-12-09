昨（12/8）日晚，蔡英文總統在出席台灣美國商會70周年的慶祝活動上，當眾豪邁張口大啖牛肉漢堡，並對記者群笑說：「這是她的第二頓晚餐」！至於蔡英文餐後幸運餅乾內所附的籤文，則是：「美國商會沒有陌生人，只有你還沒認識的朋友」。

從蔡英文將牛肉漢堡「一氣送入海口」的照片看來，其實不甚具有「這是她第二頓晚餐」的說服力。而一旁桃園市長鄭文燦的有樣學樣、比照辦理，則讓觀者心疼，鄭文燦可真的是餓了，才會與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅的恬適優雅之姿，出現了偌大的視覺反差！

兩位真的那麼餓嗎？在這種「準外交場合」上，蔡英文與鄭文燦所顯現的狼吞虎嚥模樣，看在世人的眼裡，實不知，究竟是該以辣台妹的豪邁不羈來形容，抑或是：他倆既無視於最起碼的國際禮儀，也幾無家教的吃沒吃相！？

常言道：「君子食略嚐之味，小人撐死不足」，此語所指的不單是生理食慾，更泛指一切生性慾望，從而乃衍生為：「君子處世行之有度，小人則輕縱無度」的深刻意涵。

舉世皆知，總統的言行舉動，透過鏡頭、畫面、媒體、網路放送，全球盡收眼底！而總統所坐擁的一國之最尊地位，其素養與教養豈又何止僅是表現在其治國能力之上，更會全面體現在每個動作之細微末節裡。

前日，美國商業雜誌《富比士》甫公布2021「世界百大最有影響力女性」名錄，蔡英文自去年的全球第37名，一躍高升為全球第9名。根據《富比士》的說明：此主要歸因於蔡英文自擔任總統以來，因為向美國示好，雖造成與中國大陸之間的緊張關係，但她在2020年，以超過57%的選票贏得連任，反被視為對北京意圖控制台灣的譴責性勝利。

不論如何，如此一位排名全球第9的超級辣台妹，如何也勉強不了自己成為「勝利女神」形象，但至少也該顧及最基本的禮儀姿態，而不要讓身旁的孫曉雅深感：「蔡英文真的很清楚牛肉在哪裡」！否則，在蔡英文幸運餅乾裡的籤文，或該改寫為：「美國商會的漢堡沒有蓬鬆大麵包，只有妳還沒吃夠的牛肉」！

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