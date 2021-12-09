美國總統拜登就任以來，在外交工作上有許多荒腔走板的表現。外交工作的基本原則包括：廣結善緣、以和為貴、創造雙贏。但是拜登的諸多作為卻與此背道而馳。

就以目前舉行的「民主峰會」而言，分明是在製造對立與對抗，對世界進行分化與分裂，完全違背聯合國的精神。

首先，拜登打著「民主」的旗號，邀請全世界百餘國家及「台灣地區」參加，等於直接批判沒有獲邀者「不民主」。

世界上沒有任何國家自認「不民主」。北韓正式國名為「朝鮮民主共和國」，過去東德正式名稱也是「德意志民主共和國」。拜登憑甚麼判定其他國家「民主」或是「不民主」？任何國家是否民主，應該由該國國民自行認定，而不是美國說了算！

其次，歐盟有共同外交政策，在外交事務上各會員國形成一體。但是拜登邀請歐盟以及歐盟會員國參加「民主峰會」，獨漏匈牙利。導致匈牙利拒簽歐盟「民主峰會」共同聲明。拜登此舉無異是在分裂與分化歐盟的團結與整體性。

民主的真諦並不僅僅在於形式上的選舉，執政者如果各項施政都以人民福祉為念，真正能夠改善人民生活，這就是真正的「以民為主」。另一方面，既然召開「民主峰會」的宗旨在促進民主，當然應該邀請「不夠民主」的國家來「觀摩與學習」，而不是將彼等排除在外。

拜登卻自作主張，全憑一己的好惡，結黨組派，排除異己。就任後在美國的聲望逐步下跌，不是沒有道理。

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