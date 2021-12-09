總統蔡英文因在「辣台派開講」針對高端疫苗施打的「死忠說」引發在野炮轟，不僅間接證實衛福部恐違反行政中立，甚至還將政治正確凌駕藥審專業，也讓「死忠」一說變調成為盲目追求的偶像崇拜。

學者雷曼提出「文化盲從」觀點，直指透過一種文化性的儀式膜拜，反映少數菁英領導的價值觀念，卻決定著普羅大眾的環境判斷，進而偏離理性分析；如同高端疫苗目前面臨的出不了國門的窘境，卻被蔡總統當作凸顯政治忠誠的表現工具。

蔡總統為了四大公投在活動中向與會民眾賣力宣講，話鋒一轉提及人人都可打到疫苗，接著詢問台下民眾「現場有人跟我一樣打我們的國產疫苗嗎？請舉手！」並說「不錯喔，你們畢竟是死忠的」，台下則是給予一片掌聲回應。如今國內疫情即便趨緩，國際仍受新型冠狀變種病毒Omicron侵襲，如果透過總統意念凌駕疫苗品牌，反將防疫公衛置之度外，恐讓執政的民進黨護航高端成為公開秘密。

再者，所謂死忠支持者冒著風險接種4劑疫苗，身為總統沒有一句抱歉，甚至無視國際認證的科學指標，一味聚焦國產與否；若將防疫議題化身政治信仰，只為迎合政治行銷，如此忠誠又能帶領群眾走向何方？

蔡總統的「高端死忠說」不該淪為「偶像崇拜」，施打國產疫苗也非政治忠誠的表現工具，政治信仰若要真能撫慰人心，那就不會只有77萬人盲從跟隨，須知，一年多前可是有817萬人支持蔡英文呢，現在死忠者連一成都不到，還真教人情何以堪？

（作者為新聞研究所博士班學生）

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