繼公視電視劇《斯卡羅》之後，《茶金》接棒引發大家對歷史的熱議。

學歷史有什麼用？很多學生經常這麼問。西元前五世紀的古希臘學者修昔底德曾說：「歷史會重演。」西元六世紀唐太宗李世民也說過：「以史為鏡，可以知興替。」兩人不約而同，說出歷史的重要性。

歷史，也可以不必這麼沉重，單純當成故事看，當成影視創作的改編素材也很好。

不管是鑑往知來，或者是欣賞歷史趣味，或許還是會有人覺得這兩者實際應用的價值不大。是嗎？

厲害的來了，誰都沒想到歷史再度當道，而且竟是用這種面貌。當台海兩岸的緊張氛圍，隨著共軍軍機繞台而漸漸升溫。當中國崛起，中、美兩大強權的對抗，會不會陷入「修昔底德陷阱」，飽受關注？未來會發生戰爭嗎？還是，戰爭其實早已開打，以一種全新的面貌——認知作戰。

認知作戰其實不是新鮮事，古代兵家早就說過：「攻心為上。」不過這個議題受到關注，跟中共先後提倡「三戰」（輿論戰、心理戰、法律戰）以及認知作戰有關。「三戰」從2003年提出以來，討論已多；在台灣，過去一年，認知戰才受到比較多的討論，但是早在2016年假訊息影響美國總統大選以來，就已開始受到注意。

台灣有研究者指出，中共《解放軍報》曾強調認知戰，尤其「制腦權」，戰術包括：一、透過宣傳敘事進行「感知操縱」；二、「切斷歷史記憶」推廣新價值；三、改變意識形態並「改變思維範式」；四、「解構象徵」以挑戰國家認同。前面這段話，把歷史變成了認知作戰的利器。但，這是中共解放軍獨創、新發明的策略嗎？其實不是。

中國大陸各界對於認知戰的討論由來已久，曾華鋒、石海明兩位軍事研究人員，在2014年出版的《制腦權：全球媒體時代的戰爭法則與國家安全戰略》（解放軍出版社）一書，就提到了「制腦權」這個觀念。

曾華鋒接受媒體訪問時指出，冷戰期間，美國為首的西方國家就是通過交流，逐漸滲透西方的價值觀念。他提出「制腦權」，是用來批評西方的認知作戰，而且歸納四種主要方式：一是「感知操縱」，托夫勒在《戰爭與反戰爭》一書中，將感知操縱的工具歸納為六個方面。二是「切斷歷史記憶」，藉此改造人的思想與社會意識形態。三是「改變思維範式」，促使人們背離明顯的事實而接受謬誤的結論。四是「解構象徵」，通過嘲諷和戲說歷史輝煌成就、偉大人物及文化，導致人們逐漸喪失本來的認同感。所以最會搞「認知作戰」的，是號稱自由民主的美國啊。

歷史被當成認知作戰的利器，正好彰顯歷史在當代的重要性。不管到底是誰在發動認知作戰，也不管是誰在利用歷史發揮「制腦權」，只有能掌握歷史、善用歷史者，才能獲得勝利。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史小說作家）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※