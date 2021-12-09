繼美國宣布對北京冬奧實施外交杯葛後，澳洲、英國跟進，加拿大、紐西蘭也將循「官員缺席、運動員不缺席」的模式，實施外交抵制。至此，「五眼聯盟」全員到齊，外交抵制北京冬奧。

五眼聯盟的外交抵制其實有些弔詭。澳洲總理莫里森表示：「澳洲不會從強力擁護國家利益的立場退縮，因此不派官員參加，但澳洲運動員則會參加。」這段話的邏輯彷彿自證澳洲運動員不是澳洲的一部分，澳洲不會從國家利益的立場退縮，但澳洲運動員則會從國家利益的立場退縮。

莫里森此言暴露了「官員缺席、運動員不缺席」外交抵制的矛盾與荒謬，「中華民國」（台灣），或者說「中華台北」也因此陷於進退維谷的兩難。我們一向反對政治干預體育，美國及其盟邦抵制北京冬奧，是因為中共種族滅絕維吾爾族和其他侵犯人權事件，這樣的理由無疑是政治性的，以台灣的一貫立場，我們應對此種外交抵制表示反對。過往，各國政府官員出席奧運證明了體育活動脫離不了政治，如今各國外交抵制，不讓官員出席，政治和體育脫鉤，我們則應表示熱烈歡迎。

換個角度論，除了少數吹哨人及維權律師遭羈押事件外，所謂中共種族滅絕迄今從未見任何實質證據。

相反地，西方殖民史上，美、加種族滅絕北美印地安人，英國移民在紐、澳屠殺土著，血跡斑斑；二戰後，美國發動的侵略戰爭事繁不及備載，在伊拉克、敘利亞、阿富汗製造了多少難民與亡魂？若要以種族滅絕和人權為由，那麼，全世界都應該外交抵制美國舉行的體育活動。

美國抵制冬奧後，國內有27個人權團體、民進黨、時代力量立委連袂召開記者會，也呼籲政府外交抵制冬奧，說台灣是印太地區的關鍵角色，不該缺席。但我們在國際奧會用的名稱是「中華台北」，試問，這有外交身分嗎？誰又是中華台北的「官員」？台灣選手若能達標參賽，難不成也要附和國家利益的立場，放棄參賽？台灣的人權團體從未譴責過西方的種族滅絕和人權事件，其實更見偽善。

眼前兩岸關係嚴峻，衝突一觸即發。此時此刻，我們反而應藉機呼籲國際奧會，排除奧運中的政治因素，參賽選手一律以運動俱樂部或協會的名義參賽，往後奧運開閉幕式，無需邀請各國政界領袖出席，也無需升起各國國旗，將奧林匹克競技場百分百地還給運動員。

美國總統拜登既然能以視頻與中、俄領導人習近平、普丁溝通會商，西方各國若真有心與中國和平共處，為什麼就不能透過視頻參加北京冬奧呢？同樣地，台灣若真有心追求台海穩定與兩岸和平，為何不能透過視頻與北京溝通協商呢？附隨美國步調，反中抗中，享有龐大兩岸貿易逆差，卻又耗費鉅資購買過時的美國武器裝備，真的對台灣好嗎？

（作者為資深媒體人）