林秉樞讓民進黨的網軍系統曝光，之前還有一位被法院認證的網軍頭子楊蕙如，民進黨的網軍工作內容，法院判決文有真相。

楊蕙如與她的網軍蔡○○因為侮辱大阪處「黨國餘孽」、「打死換光光台僑界會很高興」，被檢察官以侮辱公署罪起訴。檢察官查到蔡○○在line群組中，向下線這樣解釋工作內容：

「薪水為一個月、單純嘴砲、一萬元」、「回覆文章有時間限制，因為網路風向很快，避免文章沉下去，所以前面15分爽推，15分鐘後會有其他網軍來攻擊，守護文章！！然後等到他們攻擊結束把文章放得高高的，讓每個人進來被洗腦等語」。

爽爽推，洗腦別人，就可以有一萬元，這份工作看起來還不錯；蔡○○所在的「高雄組」有20人，也就是光這個群組一個月就要花楊蕙如20萬元的薪水；其他還有「反統義勇軍」、「福-特別小組」等群組。

問題來了，楊蕙如養網軍的錢那來？從政府的標案來，光新聞有報導的標案總金額就高達2100萬元。一個沒落的謝系的楊蕙如，就有這樣的網軍能量，民進黨其他的當紅派系，會沒有自己的楊蕙如嗎，可能嗎？

民進黨用政府標案給側翼，再用側翼出名去養網軍，需要的時候網軍再攻擊大阪處來幫謝長廷解套，這算不算「民進黨養網軍」，台灣人民心中自有公評。

我們以為台灣是蔡英文治國，實際上卻是「林秉樞們」、「楊蕙如們」治國；選總統變成選網軍，這是台灣的民主，最大的悲哀。

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