美國在12月9日至10日舉行第一屆全球民主峰會。行政院政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴將代表台灣與會；唐鳳還將擔任「科技與民主」場次的與談人，這場小組對話的主題是「對抗數位威權主義及肯定民主價值」。不難想像，唐鳳很可能會在小組會議中，談及台灣在數位網路方面的成就。不過，眼前其實唐鳳還有一個更急迫的任務，那就是協助交通部公路總局調查是誰在亂用他們的IP網址。

民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞暴力毆打事件延燒多日，最新的發展是，有網友發現林秉樞的維基百科頁面，日前被IP位址登錄於交通部公路總局的用戶更改。公路總局表示查不到是誰登錄更改的。交通部主管全國資訊網路，竟然會查不出這個IP位址是何方神聖，未免也太遜了吧！

在2018年的「關西機場事件」中，有網軍大量抹黑、侮辱外交部駐大阪辦事處，造成當時擔任辦事處處長的蘇啟誠在輿論風暴中輕生。而後鄉民爬梳發現那些網路發文與曾經擔任謝長廷2008年參選總統時的網路執行長楊蕙如關係密切，最後確認了楊蕙如就是帶風向的網軍頭子。

鄉民可以抽絲剝繭揪出楊蕙如，交通部卻辦不到？如果蔡政府連一個修改維基百科的IP位址都查不出個所以然來，是要拿什麼去對抗所謂的「數位威權主義」呢？

還好，這對有「IT天才」稱號的唐鳳來說應該只是一小塊蛋糕而已，如果她能夠速速破案，不就剛好可以在台北時間10日深夜舉行的民主峰會小組會談中，拿出來做為網路治理最鮮活的案例啦！

這次林秉樞事件牽扯出綠營複雜詭譎的網軍生態，令人瞠目結舌，但其實台灣的網軍早已國際馳名。2020年4月間，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞公開痛批網上有許多對他的人身攻擊「是來自台灣的網軍」；而後新加坡《聯合早報》以「台灣真的沒攻擊譚德塞嗎」為題刊文，指出批譚德塞「成事不足，敗事有餘」的前副總統陳建仁、指責WHO領導幹部的外交部長吳釗燮、在臉書上酸譚德塞是「武漢腦炎」的總統府發言人黃重諺等3人，要為台灣「黑」譚德塞負責，因為他們正是帶風向的人。

那段時間新加坡總理夫人何晶也經常遭到台灣網軍「出征」，以致於她在分享對台灣的美好印象貼文下方，卻又同時連接一條「蔡英文網軍橫行闖禍、口罩外交失敗」的新聞影片，對台灣網軍的負面印象溢於言表。

儘管台灣網軍三番兩次在國際上丟臉出醜，但民進黨政府從總統蔡英文以降，卻從未對此表達歉意，連要約束網軍的意思都沒有。

另一方面，蔡政府卻經常指責對岸網軍是台灣民主的重大威脅。調查局在2018年聲稱中國大陸介入台灣選舉有33件情資，且已移送了4件偵辦，但3年多過去了，這些移送的案件都沒有下文，連被捲入王立強共諜案的向心、龔青夫妻，被控違反《國安法》的部分都已獲不起訴處分了。

蔡政府指責大陸網軍傷害台灣選舉，但始終查無實據，副總統賴清德卻曾哀求蔡英文下令網軍停止對他的攻擊。誰才是數位威權主義？誰才是民主的威脅？奉勸唐鳳參加這次民主峰會的發言最好謹慎些。（作者為作家）