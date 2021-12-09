美國總統拜登（Joe Biden）於12月9日至10日召開首屆全球民主峰會（Summit of Democracy）線上會議，排除部分國家參與，被質疑是對他國的批判手段，兩岸形同被放在對立的兩方，觀察美中台關係近來的變化，這樣的安排，已不是什麼新鮮事，但對於台灣而言，難道只能聽從安排，對自身未來的發展，難道沒有一丁點主體性的策略嗎？

明星上陣外宣

代表台灣與會的是駐美代表蕭美琴與行政院政務委員唐鳳。蕭美琴長年協助民進黨處理對美事務，美方對其熟悉不過，更是蔡英文的決策核心成員，蔡英文當選總統前的訪美行，蕭美琴即穿梭其中，如今成為執政當局對美窗口，派她參加，理所必然。但是另一與會的人選為何是派出唐鳳呢？總統府、外交部並沒有多作說明，僅稱這兩人是「合適人選」。

唐鳳獲安排參加「科技與民主」（Technology and Democracy）場次的「對抗數位威權主義及肯定民主價值」（Countering Digital Authoritarianism and Affirming Democratic Values）分組討論，並擔任與談人。

這場會議要討論的是如何透過科技與數位民主強化政府治理，並分享台灣運用科技對抗疫情、建立信任與透明及對抗國家策動假訊息攻勢的成功經驗。由會議任務來看，派出唐鳳參加的表象符合美方既定的議程，台灣則派出主管數位政策的領導與會。

唐鳳同時也是少數受邀在民主峰會擔任與談人的政府代表，還將與美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）等領袖同台，由這點推敲，也可看出美方刻意為台灣打造這場會議的痕跡。

唐鳳在台灣疫情初始時，因著設立口罩供需數位地圖，在官方極力吹捧之下，更紅到國外去，這位日人眼中的「天才IT大臣」，在日本的台灣政治人物知名度僅次於蔡英文，若非疫情使然，連奧運都要派他出席。縱使口罩的購買及價格在那時存在著諸多詬病，後來的疫苗預約系統上路也有所延宕，預約操作更是不便，但有了對日成功外宣經驗，順著這模式，再度推唐鳳登場外宣，可說是台美當局互為所需、互蒙其利。

台灣內政的省思

峰會以「民主」為名，未被受邀的國家很自然地被歸到「不民主」的陣營去，是忽略了民主政體的差異，撇開美方刻意劃分敵我的操作不談，台美精心的安排，照映台灣的民情，卻顯得諷刺。前總統馬英九投書媒體講得甚為貼切，這幾年民進黨政府的表現，不但離「民主」越來越遠，反而趨近「不自由的民主」（illiberal democracy）。

馬英九例舉民進黨政府諸多違反「法治國」原則，以及賦予行政機關過多權力的作為。包括以不當黨產委員會和促進轉型正義委員會清算國民黨、否決台大校長管中閔當選案、促轉會「東廠」不當發言、不尊重國會逕自開放萊豬、中天電視關台、沒收「公民投票綁大選」制度、網軍治國等爭議。

不僅於此，民進黨內的民主初選制度也淪陷，2020黨內總統初選「蔡賴之爭」，遊戲規則是一邊初選、一邊更改，今年更廢止了直轄市長初選提名制度，交由蔡英文徵召，民主與否究竟誰說了算，民眾都看糊塗了。

馬英九自是希望蔡英文和民進黨能以國家人民為念，懸崖勒馬，回歸真正的自由民主，台灣參加「民主峰會」，才能「名副其實」。這樣的呼籲，當然是一句都聽不進去，當成政治口水，行政院官員回應說，「不用妄自菲薄」。

兩岸關係的省思

再把焦點由內政轉到兩岸，國防部長邱國正日前坦言，台海情勢很嚴峻，北中南東都有敵情，戰爭一旦開打，主動權將不在台灣，台灣還有哪裡不是戰場，處處都是戰場。加上近來兵役教召日數、年限的增加，都可看出兩岸關係的緊張。那麼，台灣又做了哪些努力，有沒有試著化解衝突？

在這場民主峰會中，台灣只能順著美國的毛摸？有沒有另一種可能，可否在中美對峙下，扮演起潤滑劑的角色，在與美國協商參與的過程中，主動出擊，展現美中台「三贏」的企圖，雖不一定能一步達標，卻能表明台灣所能做的，不會僅是一顆「棋子」。

何況，兩岸也不是全然沒有合作的可能，台灣方面日前派員前往福建廈門機場，將新店槍擊命案黃姓嫌犯押解回台，接受司法偵辦、審判，就是良性互動的一例，這不正是全民所樂見。

這場民主峰會猶如美國舉辦的大拜拜，台灣不該只是「拿香跟拜」，除了外宣與執政作為要一致、要檢討；在處理國際關係上，更不應落入選邊站的陷阱，燃起民怨、台海局勢的烽火。

（作者為資深媒體人，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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