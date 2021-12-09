藍白合是否又露出了曙光？日前民眾黨響應國民黨桃園市黨部舉辦的公投宣講，民眾黨秘書長謝立功也表示「議題對了，不論藍白或綠白都有合作空間」。然而眾人皆知，民進黨現今的頭號假想敵就是柯文哲，特別想在2024大選前將柯殲滅，綠白合作可能性低，謝的這番話反而像是向國民黨拋出橄欖枝。 理論上來說，當民進黨獨大的情況持續，藍白若無整合，民進黨當能各個擊破、輕取2024大選，但現實上，藍白要合，仍有相當多的變數。

首先，誰做老大？就是個非常棘手的問題。就政黨規模及支持度來說，國民黨當然是最大在野黨，有當大哥的本錢，問題是，柯文哲未必會認同。畢竟，柯的政治能量遠高於國民黨主席朱立倫，落後藍軍最具潛力的新北市長侯友宜也不多；況且民眾黨的支持度已穩健攀升，甚至還有超越國民黨的紀錄。民眾黨只有5席立委，但個別定位顯著且戰力強，國民黨立委雖較多，但整體戰力似乎力有未逮。是以國、眾兩黨實力其實沒有相差太遠，藍白若合，誰說的算？恐怕就有得磨了。

其次，政黨合作當然是劍指選舉，但國、眾兩黨在近幾年的選舉中競爭性遠高於合作機會。特別是柯擺明要選2024總統，朱立倫也被認為想進逐大位，若朱持續做黨主席，2024兩黨幾乎沒有合作空間。但兩黨在2022年選舉的合作機會頗高，因為同時有六都首長、縣市長、縣市議員選舉，兩黨可進行某程度的議題切割、互相妥協與交換支持，或針對議員選舉進行總量管制。

不過，明年地方選舉勢必連動2024大選，很難不將兩次選舉掛鉤來談，但一掛鉤，便可能卡在總統候選人如何合作的問題，這不僅會限縮兩黨談判的空間，甚至可能影響互信。再者，民眾黨內部有很多親綠的核心幕僚，國民黨內部也有很多對柯Ｐ「綠底」不滿的基本教義派，就算兩黨高層有意合作，也可能會受到內部力量的牽制或反對，搞得治絲益棼。

因此，理論上藍白合雖有利基，但實踐上仍具困難性，若真要合作，可先從以下議題著手，一方面累積互信，另方面也能藉以測知對方底線。第一，公投可作為合作的試刀石。目前兩黨都支持反萊豬及珍愛藻礁公投案，若兩黨能分進合擊，更可拉高議題聲量，並減少彼此的資源消耗，讓公投案順利通過，提高制約民進黨的力道。

第二，兩黨可聯手呼籲蔡總統召開國是會議。現今朝野各政黨都在研擬修憲芻議，而疫情已強烈衝擊國內經濟，不論是紓困或振興，都應集思廣益，提出更宏觀且有實效的政策；加上兩岸及美中台關係更形複雜及危險，稍一不慎就可能擦槍走火，召開國是會議此其時也。

倘若國、眾兩黨能藉這些議題先試水溫，累積善意、互信及了解對方底線，未來再針對合作的變數尋求解套方法，應有機會合力扳倒綠色政權。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）