2021年10月16日，杭州站MAOLivehouse，鄭興巡演。

鄭興站在台上問大家都是從哪裡來的。

「南京！」「上海！」「東北！」

「台灣！」

……

全場突然安靜，都扭過頭去看聲音的源頭，這位來自對岸的男生不好意思地笑了笑，放下了高舉的手。

「真的假的！你不要騙我。」鄭興笑著說道。

哈哈哈哈，看吧！台灣人走在哪裡都是備受關注到的存在。

這位男生就是今天的主角，人稱「浙大蕭敬騰」。蕭敬騰來自於台中市一中（對！就是那個一中街的那個），目前就讀於浙江大學大一。

這是他讀的第二個大一了。

在此之前他在成功大學Gap了一年。因為學測後同時申請了兩岸的學校，先後被浙大和成功大學錄取。

去年因為疫情的關係不方便來陸，所幸兩岸的學籍並不衝突，所以就先入學了成大，保留了浙大的學籍，在疫情穩定後，今年七月分入學了浙大。

一個令人疑惑的問題就此出現——

既然已經入學成大了，為什麼又要退學，成大好歹也是台灣排名前幾的學校啊！難道是對大陸或是浙大有什麼執念嗎？

成大浙大哪家香？🏫

開學到現在為止只有三個月的時間，蕭敬騰對身邊的環境還處於探索的階段。

在學校遇到老師或同學知道蕭敬騰是台灣人時，大家好像是商量好的一樣，會提出兩個固定的問題：「你怎麼會來浙大讀書啊？」、「現在這邊還習慣嗎？」。

確實有一點蕭敬騰還不能適應——浙大的考試都是集中統一安排放在第十周。但成大是看每個教授的教學進度安排，課程考試差不多都是分散開來的，這對於同學們準備起來會輕鬆一些。剛剛經歷了浙大可怕的期中考試周後，蕭敬騰緩了一周才勉強恢復元力。

因為學的專業是材料科學與工程，專業性比較強。浙大和成大在該的專業的教學大綱和內容上相差無幾，但是這樣老師的教學水平也難免很容易形成對比。

「我之前在成大遇到的教授，大部分都不是很專注在教學這一塊，上課的態度比較不像浙大的老師這麼愛跟同學們互動，常常就是講義念過去就結束了。

但這部分可能是教授的個人差異，因為我在成大有遇到一個（只有一個）教授教的就挺好。」

由於浙大的學生較多，大部分課程都是大班制。不知是不是因為面對學生較多，老師對於課程的準備也會更充足，更加想要調動課程氛圍，拒絕當PPT復讀機。（蕭敬騰此處插播：僅限於個人經歷，可能是我比較倒霉吧，不喜勿噴！狗頭保命！）

就大一而言，蕭敬騰感覺兩邊的學業壓力差距不大，雖然自己去年在成大沒在學習，但是高中的學習的知識，和大陸同學的基礎相差無幾。

論教學來說，大學教授也沒有必要像高中老師一樣教這麼好。畢竟大學教授的本業是做研究，不是教學。但是因為我恰巧在兩邊都有過上課的經驗，只能說沒有對比就沒有傷害。

也正是有了在成大的這段經歷之後，蕭敬騰對學習的態度有了新的轉變。

在成大生活的那一年，是蕭敬騰迄今為止人生經歷中最快樂的時光。升入大學，剛逃離高強度的學習任務，又已經確定明年會入學浙大，所以學習看起來在那段時間是可有可無的部分，爬山、看音樂節、參加社團活動、運動才是那段時間的正經事。

在GAP的這一年，蕭敬騰更清晰地認識到自己需要在大學獲取什麼，想充分利用好大學時光做最有利於未來發展和規劃的事。逃離了學分的壓力和同學之間的競爭，蕭敬騰選的每一門都是經過深思熟慮、自己真正喜歡的。

那既然如此，為什麼最後還要選擇來浙大呢？

蕭敬騰非常冷靜地說，「啊，不就是因為浙大的全球qs排名比成大高。」

種下來陸讀書的小種子 🌱

當時，獲取能來大陸讀書的信息，只是一個巧合。

初中時，蕭敬騰有個朋友，因為在大陸有親戚，就計劃著來大陸讀書。那時候就瞭解到還可以有這樣的選擇，只是相關信息雖然並不難查到，卻從沒有聽老師和學校特別提起過，身邊也沒有其他的案例可供參考。後來，有兩個朋友都選擇了來大陸讀書，就讀於復旦大學。

「一開始和家長討論這件事情，他們也會擔心我自己一個人在大陸會不會照顧不好自己。但我本身就是一個非常喜歡嘗試新事物的人，在高中時還參加了去美國和湖南的短暫交流。那時候就覺得大陸根本不像網絡上說的那麼誇張，在湖南待了一個星期後，覺得和自己預期的樣子差不多。」

蕭敬騰覺得只要出了台灣，就是多了一個開闊眼界的機會，「來大陸讀書和去國外都市的本質是相近的，但畢竟從小學的國文和歷史都和中華文化較相關，所以來這邊親切感會更高。」

蕭敬騰表示之後也會推薦給學弟學妹來大陸讀書，讓他們也多一個未來的選擇。

「不過講真的！浙大對於台生的福利真的很多誒！」

蕭敬騰說，台生和陸生住的宿舍有所區別，環境稍微好一些些，特別是晚上不會斷電，讓蕭敬騰覺得十分珍惜。但自己也不會因此和舍友抱團而減少與大陸同學的交流和溝通。「只是剛入學的時候，大家會覺得有個台灣人是同學挺特別的，現在倒也沒有特殊之處。」

學校也有很多針對台灣學生的獎學金項目，是稍微發揮一下就可以拿到的難度。台生相對於陸生，有一些思想政治類的課程可以不用修，這些學分能用一些個人感興趣的課程來代替。但是蕭敬騰還是保留了中國近代史這門課，並且覺得還挺有趣呢。

突如其來的疫情封校 😷

蕭敬騰分享了在浙大印象最為深刻的一件事。

11月25日，浙江省杭州市新冠肺炎疫情防控指揮部發佈緊急通告，外地回杭人員翟某19日外出22日返杭，與其同行來杭的外地人員朱某，兩人核酸檢測陽性。浙江大學紫金港校區發現外地疫情關聯病例。該病例為浙江大學藝術與考古博物館教職工，25日18時左右被確定為無症狀感染者。

隨後，浙大紫金港校區立即啟動疫情防控應急預案，開啟緊急封校，全校師生連夜請戰，停止所有聚集性活動和外出交流活動，火速開展了一波信息採集、物資搬運。

蕭敬騰在這次事件中沒有受到什麼影響，倒是待在學校裡仔細觀察著封校後的情況：

「剛剛封校時，學校裡核酸檢測的站點屈指可數，有不少同學很慌張地去排隊檢測，那時需要排隊兩個小時左右。

上午10:00，浙大封校登上熱搜，得到極大的社會關注，不少資源一霎那湧入學校，大家排隊檢測需要一個小時。

上午11:00，我不慌不忙和同學去做核酸，只用了十分鐘，而且核酸檢測點已經新增了十幾個。

之後幾天，核酸複查，都沒有再出現排隊的現象，大家都是隨測隨走。」

蕭敬騰震驚於學校對疫情如此快速的反應能力，而有了這次特殊的經驗，學校也對如何優化人群分流速度有了更充足的經驗，能讓疫情防控工作做到最優處理。

咱就是說快樂就完事了！🥁

蕭敬騰目前在學校最快樂的事情是進入了學校的吉他協會，認識了很多也和他一樣喜歡音樂的朋友，可以學琴、練鼓、練唱歌和演出。

「簡單來說，加入吉他社讓音樂更深入我的日常生活。我也因此想起了在成大那年，到處跑音樂祭的經歷。」

「如果在台灣，我肯定是沒辦法搶不到票的！感謝我喜歡的樂隊不火！（不是）」

七月分剛來大陸時，正好也是很多台灣樂團在大陸巡演的時候，蕭敬騰對大陸樂團還不太熟悉，碰巧看到不少台團感到十分驚喜。「很多小眾的台團在大陸還不算火，所以可以很方便地搶到票，如果放在台灣，那肯定搶不到！感謝我喜歡的樂隊不火！」

鹿洐人、先知瑪莉、鄭興、I Mean Us、打到三明治這五個是蕭敬騰目前在杭州看過的現場。

「兩岸現場相較起來，我還是比較喜歡台灣的現場氛圍，感覺大陸的粉絲都好冷靜。讓想要沉浸其中的我，搖晃起來的幅度都不敢太大，怕大家會尷尬......」

蕭敬騰雖然來陸不久，但已經熟練掌握了大陸網路用語的使用。

「高中的時候，朋友推薦我看一個遊戲主播的精華（超級小桀），所以一開始下載軟件就是為了看他的。

然後慢慢地看到首頁推薦一些其他的內容，像是一些科普up、美食up（比如日食記），就慢慢看到現在了。只是我在台灣大部分時間還主要在看Youtube，來大陸後才真的打開接觸面，咱就是說很快樂就是了！」

談到之後的規劃，蕭敬騰還沒有很明確，但家裡是希望能再去往歐美國家繼續讀書。他倒覺得在哪讀研都沒差別，只是考慮到申請難易度，可能會偏向回台灣讀。

最後蕭敬騰有一個小小的請求（與真實的蕭敬騰無瓜）：

「大家可以給我推薦一些杭州的台灣美食，以解我的思鄉之愁。」

（毛毛）

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）