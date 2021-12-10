尼加拉瓜突然與我斷交，事前毫無預警，令人錯愕。從台尼斷交可以確知，兩岸關係不睦，外交絕對無法休兵，我國力逐漸不濟，又將絕大多數外交資源投注於華盛頓與東京，外交失利完全不令人意外。

其次顯示，不論美國國務院與國會如何為台灣撐腰助陣，但國際社會向來無情，當依靠他國在維繫邦交上出拳救援時，遭他邦鄙視斷交，更是怨不得人。

再者就是外交體系事前毫無預警，國安團隊情報失靈，實難辭其咎。斷交後如何善後，維持實質關係，仍應重視努力，善待友我人士，不可意氣用事。

儘管外交再度失利，外長吳釗燮職位仍將穩如泰山；蔡政府施政重點在整肅外交團隊，清洗不願臣服綠營、拒絕效忠表態的外交菁英。邦交國數目減損，根本就不是重點；只要對外能夠繼續魚目混珠硬拗到底，轉換全球社會對台灣的認知，折損多少邦交國一點都不重要。

至於這次斷交會不會再次掀起網軍「抗中保台」潮，幫綠營催票固票，就要看選民是否對政論名嘴顛倒是非買單，歷經一次次網軍之亂，選民應該自覺了吧！

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