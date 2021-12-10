美軍將領鮑爾曾諷刺地說：「當我升為將軍那一刻起，每當我講笑話，每個人總是笑得人仰馬翻」，可見別上將星，指揮著部隊，手握財務、人事權力，更需謹慎行事，自持工夫十分重要，否則很容易「忘了我是誰」，而做出一些違法犯紀的事，輕則接受處分，重則移送法辦，實在得不償失。

前國防部新聞處長羅紹和，在擔任國防部發言人時，面對媒體不卑不亢，態度誠懇、全年無休，有「史上最強發言人」之稱，就在前途一片看好之際，毅然提前退伍，不但未接受長官慰留，也婉拒民間企業的高薪聘請，而去擔任食物銀行執行長。

他摘下將星，去照護5千多個家庭的溫飽，還四處募款、演講、送物資，籌措清寒子女獎學金，甚至貼上自己的退休金，因而得到很高的社會聲望，更為「退將」這個群體，展現出完全不一樣的風貌。

反觀羅將軍的一些「後進」，在獲得拔擢擔任將領後，有利用營舍改建收取廠商賄款者，有利用出國期間超額購買香菸者，還有把公用洗衣機運回家私用者，為貪圖小便宜而斷送大好前程，他們能爬到將領高位，都是同儕中佼佼者，卻一再發生貪瀆案件，究竟是人才考核有問題，還是早已將誠實、榮譽拋諸腦後。

年底又有一批「將星」將誕生，國防部何不請羅紹和這類退將對「未來之星」們上上課，灌輸點正能量，學學老大哥在位時兢兢業業，退伍後不去「指點江山」，更不「憤世嫉俗」，仍為弱勢團體奔波的用心。

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