高嘉瑜遭家暴的事件連續搶占新聞版面，牽扯出的人愈來愈多，民進黨高層眼看火再燒下去會動搖黨本，終於下達封口令，高嘉瑜還真聽話，記者訪問時嬌嗔：｢好煩喔！到底還要報多久？｣日昨民進黨全力為反公投護航，高嘉瑜也抱傷親自參與。

老實說，這次事件，挺高嘉瑜的人不分黨派，大家同情她、憐憫她，都想幫她出口氣，把幕後黑手一個個揪出來；高嘉瑜本人亦可藉此機會跳出滿藏污垢的政治迴圈，但是她沒有，她又重新擁抱黑暗。

看似聰明伶俐的女孩，怎麼會被這樣的渣男所控制?一顆蛋吃一口就知道是不是好蛋，男人久經政壇打滾，要的什麼、圖的什麼，大家都心知肚明。何以長期接觸之後不思反省，反而繼續為虎作倀？

大家關心妳、支持妳、願意當妳的靠山，當然是希望妳能跳出複雜的政治漩渦，結果卻反而嫌記者好煩，真是好心被雷親。要知道，事件發展至今已不是高嘉瑜個人之事，牽扯出的千絲萬縷可都是政治黑幕。高嘉瑜身當其中，又身為民意代表，當然有責任把所有的暗黑全部揪出來。

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