美國總統拜登號召111國家領袖代表參與視訊民主峰會，開場致詞「民主在全球範圍內面臨著持續且令人擔憂的挑戰」話聲甫落，位在美國後花園的尼加拉瓜隨即宣布與中華民國斷交，並與中國建交。這不僅是打臉台灣一個耳光，更讓美國總統拜登顏面掃地，2020年3月美國通過《台北法案》（TAIPEI Act）後首度遭到嚴峻的挑戰。

美國《台北法案》（TAIPEI Act），旨在要求美國行政部門以積極行動支持台灣與世界各國建立「正式及非正式的外交夥伴關係。」相信這也是促使立陶宛積極與台灣加強雙邊關係，今年11月18日建立「台灣代表處」的主要原因。中國政府雖只採取降為「代辦」層級而沒有斷交報復，不過放話「製造一中一台，後果自負」。

中國這次對美國大搞民主峰會反應激烈，不僅12月4日發表《中國的民主》白皮書，外交部長王毅、副部長樂玉成、謝鋒近日連番向美國嗆聲，批評美國在民主問題上對別國指手畫腳，並強調民主是各國人民的權利，而不是少數國家的專利。尼加拉瓜選擇此刻宣布與中華民國斷交，自是直面挑戰美國的民主領導地位，來拿台灣祭旗。

總統蔡英文在國防、外交等國家安全領域一邊倒向美國後，已無法自欺欺人自己承諾過的「維持現狀」，拜登政府依《台北法案》勢必強力反擊，否則難以挽救低迷的國內聲望和軟弱形象，當然，站在北京當局立場，美國既然宣布外交杯葛冬奧，也別怪中國出手突襲尼加拉瓜易幟，習近平言行一致表明「中國不吃美國這一套」，後續若引動更激烈的兩岸烽火外交也不必意外，問題是蔡英文政府該如何自處？

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