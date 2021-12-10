該來的總是會來，不該想的就別想了。前者指的是尼加拉瓜與我斷交一事，終究還是發生了，除了老調重彈「中華人民共和國是唯一代表中國的合法政府，而台灣是中國領土不可分割的一部分」，更意有所指的選在美國舉辦所謂「民主峰會」首日，宣布與台斷交，有如不明槍擊案般，警告意味相當濃厚。

至於後者，指的也是台灣參與「民主峰會」一事。起先美國就敲鑼打鼓聲明會邀請台灣，但邀請台灣的真實動機，是為配合美國所布建的「中國打擊網」而生。

不論如何，台灣人心心念念的，當然是以國家領導人之姿，翩然降臨視訊畫面，但最後卻不得如願，只能由政委唐鳳發表所謂的「國家聲明」。但蔡英文不能視訊與會的原因，不論是美國不敢給，還是台灣不敢要，都是一種悲哀。

所謂的「民主峰會」本質是「霸權峰會」。根本原因直指中國為首的非美式政治文明在21世紀勢力抬頭，嚴重挑戰美國在二戰後所建構以及領導的世界政治秩序，如今美國國力早已不若過往，以往強勢之時還能單邊進行干預，現在則只能運作多邊行動，把還叫得動的國家都找來開會宣示「我是老大」，就像春秋時大國會盟一樣，證明我還是霸權、霸主的地位，但是五霸最後還在嗎?

不論是「該來的總是會來」，還是「不該想的就別想了」，一眼就能看出台灣處在一個「半點不由人」的被動地位，絲毫由不得台灣做主。蔡政府也就只能繼續在國內「辣台妹」、「台灣隊」自娛娛人，順便收收反中的政治紅利過一天是一天了。

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