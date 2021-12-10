林秉樞的惡行惡狀公諸於世，罪惡滔天的犯案行徑已勿需贅言。在公領域部分，除了其暴力行徑讓人無法忍受外，其與綠營檯面權貴人士往來之密切，以及疑似被抓包是綠營網軍大頭的身分，在在讓人瞠目結舌，原來台灣最好的工作不是進台積電，而是擠入綠營外圍窄門。

看完林的「豐功偉業」，時下年輕人莫不感嘆，原來當網軍真爽，有錢賺又能攀權附貴，還能交到立委女友、遙控立委出席飯局，甚至連至親過世都可以點名副總統出席告別式，人生至此夫復何求?更重要的是，林帳戶那來源不明的兩千餘萬存款，更是年輕人的痛。某求職網年初曾調查青年總存款，平均不到14萬，只是林的存款零頭。心痛的是，這筆錢的來源真相很可能會無疾而終，以「查無不法」結案。

可嘆的是，當人民都認知民進黨有一隻強大無比的網軍，民進黨祕書長林錫耀卻大言不慚地回道：「我們哪有錢可以養網軍！」其實林並沒有說謊，民進黨怎麼可能笨到拿自己的錢養網軍，當然是拿別人的錢來養!

從2019年農委會遭指控編列1450萬預算，特別雇用4名小編專事回擊輿情一事爆發後，執政黨的網軍生態鏈終於浮上水面，人民才驚覺原來網軍不是像美國51區有外星人工作的傳說，而是真真實實寄生在政府部門的工作項目。再看看中央政府明年度編列的媒體宣導經費竟超過11億元，有了2019年農委會的1450事件後，再有林秉樞案的發生，這筆11億元的流向，只怕在人民心中是跳進黃河也洗不清。

民進黨執政以來，從1450、卡神楊蕙如、親綠寫手林瑋豐、「台獨機關槍」李柏璋等疑似網軍經營生態鏈逐一現形，今天的林秉樞只不過是集網軍之大成的存在，讓網軍的存在從檯面下的想像，成為具體真實的生活經驗。

但又如何?對時下剛畢業求職不易的年輕人來說，林秉樞的事蹟某種程度就像是「Linsanity」（林來瘋），替年輕人想像出一條足以快速致富、又能接近權力的人生道路，只怕是會對網軍一職打破見不得光的破舊印象，從此趨之若鶩。

很難說林秉樞會不會替特定政黨招攬網軍創造出一種「拋磚引玉」的意外效果，但能確定的是，當綠營網軍肯定不會沒前途!

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