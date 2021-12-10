美國總統拜登於9日召集全球共110國領袖，齊以視訊方式參加一連兩天的首屆「民主峰會」。在拜登朗聲宣布啟動的「民主復興之總統倡議」中，美國計畫以提供4億2400萬美元（約台幣118億元）的經費，推動攸關「施政透明度」與「問責制」的下述五大民主基石領域：1. 支持獨立自由運作的媒體；2. 打擊國際貪腐；3. 支持民主改革陣營；4. 推廣可促進民主的科技；5. 定義與捍衛自由公平的選舉。

拜登倡議的上揭五大基石領域陳義甚高，然推動計畫的經費，卻僅只編列有台幣118億元的規模，此與甫於今日上午經立法院院會三讀通過的新台幣1600億元之「紓困5.0」追加預算案相較，不過才僅為區區的7.38%！那麼大的轟天雷，這麼小的毛毛雨，在拜登的倡議算盤裡，打的主意究竟是什麼？

本月2日，美國哈佛大學甘迺迪政治學院新近公佈該校對全美18至29歲年輕人所做的民主信任度調查，其結果不幸顯示：超過半數的美國年輕人（52%），已逐漸對「美國民主政治」失去信心。而其中，甚至有39%的受訪者表示：美國已陷入「民主困境」，另有13%的年輕人，更將之直接冠稱為｢失敗的民主｣。至於在全部的受訪者中，更僅只有7%的年輕受訪者，認為美國仍是個「健康的民主國家」！

無獨有偶的，日昨最新出爐的一份俄羅斯民調則揭露：在其前蘇聯總書記任內，全力推進改革開放政策，同時於1987年、1989年，兩度獲選為美國《時代雜誌》之時代年度風雲人物，其後，更在1990年榮獲諾貝爾和平獎的戈巴契夫，竟被俄羅斯人民定位為：自己心目中，「最為可恨」的前蘇聯時代人物！該份由「俄羅斯輿論研究中心」（WCIOM）所做的官方調查發現：俄國民眾仇視戈巴契夫的恨意（佔20%），竟尤甚於實施恐怖統治的暴君史達林（佔11%）、殘暴的秘密警察頭子貝利亞，以及一手策劃古巴飛彈危機的赫魯雪夫。

回顧1991年12月25日的蘇聯解體，至今月適逢30週年。猶記得那時60歲的戈巴契夫於蘇聯解體當晚7時，坐在總統辦公室內，透過電視直播，向全世界發表即刻辭去蘇聯總統職位的演說。當時，戈巴契夫在其發表談話的最後，曾樂觀的預言：「我相信，我們的共同努力，遲早會結出碩果，我們的人民，將生活在繁榮昌盛的民主社會中！」而這些，都來自於他篤信那場與美國總統雷根的「世紀之握」。

30年後，拜登在上任後的首次外交政策演說時說：讓美國重返全球領導地位，對抗中俄為首的「極權」勢力。結果，菲律賓、巴西、波蘭等威權色彩漸濃的國家，反弔詭地於此次受邀參加「促進民主復興」的線上民主峰會。實不知，當拜登說：全球民主已經「連續倒退五年」時，年逾90高齡的戈巴契夫，會對此做何感想？

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