日前PTT一名男網友表示，在台積電工作1年，每天下班沒看過太陽，跳槽到日商公司後，年收入雖沒台積電高，但生活開始變得精彩；另外，還有一位台大畢業具6年資歷的設備工程師告訴媒體，自己的工作根本是「輪班救台灣」，每天工時超過12小時，還有值小夜班、大夜班，是公認為最枯燥的爆肝工作。

蔡英文總統日前參加李國鼎紀念論壇表示，政府積極打造半導體產業聚落，加強先進領域並全力培養人才，但隨著台商回流，缺水、缺電、缺地、缺工、缺人等問題日益嚴峻，其中半導體產業人才斷層更是未來重中之重。產業界五缺問題自前行政院長賴清德即戮力改善，如今蘇貞昌接棒快3年，老問題依然束手無策。

科技產業大老們皆憂心表示，政府必須設計機制，讓業界能留才、育才、引才、聚才，尤其引進海外人才，不然當人才缺口拉大、將影響產業競爭力；半導體人才短缺是未來10年新常態，又少子化現象，更讓理工科（STEM）領域的畢業生占比減少，雖然政府成立半導體學院，但比起國外博士生，國內學生缺乏自主研究能力，專業學者的長期低薪問題也必須該檢討。

Z世代族群，除了面對全球競爭激烈的社會，剛出校園又遇上COVID-19衝擊，其造成對生活價值觀的態度改變，賺錢不再是目標，年輕人在社群媒體分享的「躺平主義」，重點強調「拒絕成為他人賺錢的機器和被剝削的奴隸」，Z世代價值觀，最後可能會導致國家產業經濟發展問題。

政府除了政治鬥爭，是否該秉持中立與產官學進行長期全面對話，不因政黨輪替而失去台灣長期策略，才能為台灣下一代謀取出路，若台灣在全球不具競爭力時，那才是真正品嚐「芒果乾」（亡國感）的開始。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※