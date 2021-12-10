一位年輕的女性立委被恐怖情人毒打痛毆，而已婚的前男友挺身救援，引爆出超越兩性情愛之外的許多詭秘，迄今仍撲朔迷離，恐有動搖「黨本」之虞。

1979年元旦與中華民國斷交的美國，面對中國日甚一日軍事威懾的兵凶戰危，近年來對台灣備極關愛，並一再宣稱美台關係「固若磐石」。包括蔡英文總統在內的執政當局，一定對美國心懷感激！許多國人同胞也認定美國一定會保護台灣，因而迷信「維持現狀」是最佳選擇。

但地球繞著太陽分秒位移，美中台三國演義也日夜牽引，哪有「現狀」可以維持？事實上，近來全世界屏息關注的，正是台海何時開戰的消息。

這個月，我在板橋的新北市立圖書館總館舉辦「思想起…12月的歷史記憶」特展，希望喚起關心國家前途的各界人士三項記憶：1978年美中宣布建交，美台斷交；1979年美麗島事件真相；1999年陳呂搭檔，政黨輪替。

想當年美利堅合眾國和中華民國擁有邦交，中華民國政府在被斷交前一直相信邦交「固若磐石」。然而從尼克森總統的乒乓外交醞釀到卡特總統正式建交，中華民國完全被蒙蔽。1978年12月，卡特已經跟鄧小平約定雙方於12月16日同步宣告，卻直到前一晚上11點多才告知美國駐台北大使安克志，並訓令他在隔天早上發表建交公報前「兩小時」才可以告知蔣經國。安克志大使掙扎許久，終於在12月16日清晨2點多面見睡夢中被驚醒的蔣經國，距離正式宣布斷交的時間只有7小時。何其冷酷無情！

選舉期間組成的「黨外候選人助選團」停選後轉身成為「黨外候選人聯誼會」，開始有計畫地舉辦群眾運動，衝撞戒嚴體制，並提出一系列民主憲政的革新主張。1979年9月初《美麗島》雜誌創刊，民主化運動風起雲湧，並逐漸形成反對黨的氣勢。蔣經國政府遂決定全面打壓，終於12月10日在高雄爆發美麗島事件。

《美麗島》雜誌社8位主要負責人被以「暴力叛亂罪」起訴，連同其他刑事被告共152人，震撼國內外。旅居世界各國的僑胞和留學生爭取各民主國家及國際人權救援團體，展開史無前例的救援行動，為「人權無國界」寫下歷史新頁，更使一黨專制的國民黨政權日落西山。

20年後，1999年12月10日，軍法大審最年輕的辯護律師陳水扁，宣布邀請「叛亂犯」之一的呂秀蓮搭檔參選正副總統，並於2000年3月18日當選，5月20日就職，結束國民黨長達50年的一黨專制，開啟政權「和平轉移，兩性共治」的歷史新世代。

這三項前後相隔21年的12月歷史記憶，對近代台灣史具有關鍵因素，又恰巧跟我本人有關。我因得知美台即將斷交而放棄哈佛獎學金，回台共赴國難，並在參選國代的政見會上解說台灣的過去與未來，是全國唯一預言美台將斷交的人。高雄事件那晚我臨時應邀上台發表當晚最重要演說，被判12年徒刑，證據是我呼籲台灣人要「打拚」，硬被曲解成「打人拚命」，因此是暴力叛亂。國民黨當局何曾想到，20年後我與陳水扁用人民的選票，和平地讓它交出政權來。

在新北的這場特展，我試圖彰顯三件事：一、每個國家都以自己的國家利益為「唯一」考慮，我們需要美國防衛，但終究靠人不如靠自己。二、美麗島政團是美台斷交後，台灣人民自救運動的先導，雖敗猶榮。三、2000年政黨輪替是美麗島政治受難者及民主先烈們共同結成的果實，更是國民黨播下的因果報應。

轉眼又過了21年，台灣面臨的情勢遠比美台斷交還險惡，而完全執政的民進黨缺乏有力的反對黨監督，權力傲慢逐漸淪喪黨德黨魂。當前國人同胞最渴望的是和平與公義，因此我在特展開幕時呼籲：「和平公義，全民救台灣！」

美麗島政團是「台灣自救運動」的先鋒，如今兩岸已陷入準戰爭邊緣，我誠懇呼籲國人同胞，超越統獨，共體時艱，同心協力展開「和平公義」的新一波全民自救運動！（作者為前副總統）