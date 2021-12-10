5美元紙鈔因印有林肯總統肖像，而被暱稱為「林肯」。過去在美國，一張「林肯、通常可以搞定「漢堡+薯條+飲料」的平價套餐，但最近幾個月來，因物價上漲的壓力，多數漢堡連鎖店取消了這個價位的平價餐，要不就是漲到6美元以上，要不就專攻10美元以上的高消費餐。這類通膨的僵固性幾乎是永恆的，換言之，「林肯」可能再也買不到一份漢堡套餐了！

美國連續半年物價指數遠超過4%，最近更是突破6%大關。迫使聯準會主席鮑爾月初在國會聽證會上終於改口，認為通膨比預期的更高且更持久，現在是棄用「暫時性通膨」字眼的時候。然而，貨幣當局的判斷改變會導致縮表與升息的時間提早到來嗎？

來自學界和輿論的催促壓力逐漸升溫。例如知名經濟學家埃里安（Mohamed A.El-Erian）就撰文呼籲聯準會公開詳細說明預測通膨走勢錯誤的原因，並且加快結束印鈔（資產購買計畫）放水的貨幣政策。無獨有偶，盛寶銀行（Saxo Bank）最近公布的2022年十大預測，也認為明年就是革命年，而通膨正是啟動革命之鑰，激發各種社會矛盾引爆的導火線。

盛寶銀行預測，美國通膨到明年底會升至15%，因為企業請不到足夠資歷的員工而被迫提高薪資，推動幾輪「薪資升→物價升→薪資再升→物價再升」的螺旋式通膨上升。如果此景真的出現，人們對1970年的惡性通膨回憶將惡夢重演。當時，全球都經歷了這種薪資、物價相互拉升的螺旋式通膨上升。美國通膨曾升至逾13%，直到聯準會連續升息至雙位數字，美國30年國債債券收益率升至15%，才遏止了那次恐怖的通膨狂潮。

即使通膨未必真的可能升至15%，但極有可能比目前的6%更高。目前加油站油價已升了25%，租金平均升逾20%，民生用品價格也升了10至20%，連平價漢堡套餐的漲幅都超過20%。如果不是這波物價上升來勢洶洶，美國政府恐怕也不會減少中國大陸貨品進口的關稅。3年前川普總統意氣風發地對中國發動關稅戰，結果就是美國人民受苦。苛政猛於虎，錯誤政策不是沒後果的。

就算通貨膨脹率維持聯準會的2%通膨目標，也表示每隔36年貨幣購買力就會削減5成。對能在資產價格長期獲利的高淨值人士而言，這並不構成什麼威脅，然而對於中低收入且無法坐收股價、房價上漲果實的大多數人而言，被剝削的購買力造成人們實質薪資長期下滑，反而拖低廣大人民的生活水平，從而拖累經濟成長。

從2008年美國次貸風暴引爆的全球金融危機以來，各國央行印鈔量化寬鬆的非常規貨幣政策一直延續至今，長達13年。照說，非常規意味非常時期的短期手段，然而如今「非常規」幾乎成了「新常規」。可以說自手機世代有意識以來，幾乎所有成熟經濟體的貨幣政策都是非常規的。

印鈔規模幾近瘋狂帶動的資產膨脹，附帶引起貧富懸殊擴大。而物價指數又以生活成本指數等統計手段，使通膨相當大程度在指數中消失。例如，在指數中考慮品質調整，使得即使新產品價格不斷提高，但在政府統計裡卻幾乎沒有任何變化。美國新車價格幾乎是30多年前的3倍，但政府統計裡只微漲了50%。

而電視、電腦及周邊產品不但沒有通膨，反而還有通縮！在物價指數的計算中，這些產品反而比1997年便宜了9成。因為品質提高所帶來的價格上漲並不能被計算成通膨，而是人們選擇了購買更好的產品。然而，1997年的電視、電腦是現在的消費者可以買得到的嗎？所謂便宜9成的電子產品，所謂低通膨，是不是欺騙世人的假象呢？

物價指數的構成嚴重失真，因為通膨早已讓許多人處於水深火熱之中。過去長年所謂的2%物價增長，在中等收入以下的人們實質感受來說，早就是10%以上的通膨！而疫情與貿易戰引發的供應鏈中斷，更讓如今的6%，對廣大庶民來說，動輒都是20%以上的恐怖世界！

如今，一張「林肯」終於解決不了一頓平價的速食餐了。哀哉，貨幣當局如不儘速改弦易轍，各種社會矛盾的引爆就差一支「番仔火」了！（作者為香港中文大學金融系副教授）