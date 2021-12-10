2017年蔡總統訪尼加拉瓜時，尼國總統奧蒂嘉形容蔡總統如姐妹，兩國不僅是合作夥伴，更像摯友；去年10月銘傳大學畢業的李蜜娜向蔡總統呈遞尼國大使到任國書，蔡總統還歪樓表示「網友都說妳漂亮。」蔡總統和邦交國「搏感情」，結果任內5年多至今已斷交8個國家，讓人不禁懷念馬政府的「外交休兵」。

台尼斷交又是阿共仔惹的禍？怎不是宏都拉斯而是尼加拉瓜？外交部一點警覺性都沒有？難道外交部只忙著和「民主友邦」搏感情，有沒邦交國已不重要？一再斷交，民眾也不斷冒出疑問。

馬執政時期兩岸「外交休兵」，台灣有了國際空間，成為世界衛生組織觀察員，並在相隔42年後獲邀與會國際民航組織（ICAO）。陳水扁時期邦交國有23個，馬英九執政後，2013年甘比亞與台斷交，北京卻遲至2016年3月蔡英文當選總統後才與之建交。「外交休兵」最大意義在於雙方有了共同基礎，就能在全球彼此尊重，和平共存。

可惜民進黨用錯方法使錯力，才不斷上演荒謬劇。在野時，民進黨指責馬英九讓台灣參加ICAO大會，「從觀察員變貴賓狗」，但時任衛福部長林奏延參加2016年世衛大會（WAH）以「中華台北」稱台灣，就沒有「矮化問題」了。外交部長吳釗燮因立陶宛設首個「台灣代表處」而激動不已，以此邏輯辦外交，尼國與中華民國斷交是該「欣喜若狂」？還是「痛心遺憾」？

民主峰會才上演就來一場台尼斷交鬧劇，顯示了美國霸權的衰敗，連自家後院都管不了，這更是中國大陸對美國的痛擊。惟智者以小事大，正告民進黨，「親美和陸」才能讓台灣在中、美間獲取最大利益；「親美抗中」是賤賣國家利益，最終只會把台灣賠進去。