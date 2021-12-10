原定於今年八月舉行的公投因為疫情而延後，即將在12月18日登場。四個公投案中，核電議題是社會討論最久的，重啟核四公投也被視為上次核電相關議題的延長賽。姑且不討論各政黨究竟要支持還是反對，對於核電的看法有許多民眾仍會參考台電的評估，所以台電的立場是會影響到許多中間選民的。但是台電對於核電的立場反覆不定，著實讓一般民眾無法判斷。

經2018年公投表決後，「2025非核家園」的法源依據，電業法第95條第1項，已依法失效。不過，這並不表示核二、核三可以延役，以及核四能夠重啟，因為民進黨政府認為，即使沒有法源，他們還是可以「依政策」實現非核家園。

弔詭的是，多年來，台電為了要讓社會大眾了解核電及核廢料，每年都會對學生、教師等辦理許多場次的活動。以筆者經驗，台電每年會辦理兩場「放射性廢棄物知識研習營」，只是這兩年因疫情緣故而未辦理。研習營中，會邀請專家學者講述核電廠運作及核廢料處置相關流程，並帶領學員進入核電廠參觀，也讓學員們了解到當災害(如地震)發生時，核電廠會採取哪些因應作為讓核電廠不會發生危險，免於斷電危機。如果台電對於核電相當不支持的話，為何還要每年舉辦研習營呢？

這次核四公投的議題，可以看到台電代表、公投領銜人黃士修先生，在辯論會上捍衛其立場；此外，前核四廠王廠長、清大原子科學院李敏院長……等人也都曾表達意見。但令人困惑的是，台電的立場究竟為何？如果台電堅定反對核四，甚至認為核廢料問題無解的話，那為何台電平常還需要多管齊下讓民眾了解核廢料呢？這般前後矛盾的作法實在無法說服一般民眾；再者，一樣都是台電人員，一位代表反核四一方參加辯論的現職人員，另一位是曾在核四廠服務過的退休長官，兩者的論述大相逕庭，究竟民眾該信任曾經在核四廠服務的廠長，還是現在的台電代表呢？

而核四廠是否重啟所衍生的相關疑慮，如：電費未來是否會漲？將所有希望放在再生能源能夠達成淨零碳排的目標嗎？太陽能、風力發電都屬於間歇性能源，會隨著季節、環境等因素而造成發電量有所變異，如果核二、核三不延役，核四又不重啟，再加上最近科技業陸續擴廠，那未來電是否夠用？而電費未來若大幅調漲，民眾是否能夠負擔得起？即使台電在檯面上對於核四的立場，與實際推廣認識核廢料的做法有所矛盾，但對於這些衍生的議題，台電有義務在這段時間解決民眾的疑慮，向社會大眾說明。究竟未來電夠不夠用？電費會不會調漲？讓民眾能夠了解以及判斷，未來核四重啟與否將對社會造成甚麼影響。核四廠及核電的議題，不僅牽涉到民生，更會影響到國家發展，所以民眾應好好思考，究竟哪種選擇對整體最有利。

公投是民主展現的一環，但一般民眾對於涉及專業的公投案不一定真的了解，所以具有專業背景的台電應該要秉持著專業的立場，不應隨著時空背景轉變而立場有所動搖，工程人才的專業基礎是良心，應以專業判斷告知社會大眾才是上策。不論每個人的立場為何，都應尊重每個人表達意見的權利，民眾可以思考對於今年四項的公投究竟要投甚麼，勇敢地投下表達人民意見的公投票。不論結果為何，都將再次展現台灣實現民主表決重大議題的能力。(作者為大九學堂二期學員)

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