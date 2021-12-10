民眾上市場買菜，葉子爛的一定不要，挑魚也要最新鮮的，因為吃進嘴裡的東西攸關健康，大家都會睜大眼仔細選，以保護自己和一家老小。那麼，蔡政府為什麼硬要你吃有健康疑慮的萊豬，而且不准店家清楚標示，不讓顧客自行挑選？蔡政府一心討好美國，不惜賤價出賣人民的健康，大家一定要站出來支持「反萊豬」公投，給謊話連篇的蔡政府一個教訓。

犧牲百姓 只怕美國會生氣

4大公投即將在18日投票，蔡政府早已傾盡所有資源，舖天蓋地進行宣傳戰，強力放送似是而非，甚至昨是今非的話術，提出公投案的民間團體聲量遭到嚴重壓縮，明顯形成了大欺小的不公平戰爭。說這是戰爭，一點都不為過，因為第一，民進黨上下把4大公投當成2022和2024選舉的前哨戰，擔心若第一張骨牌倒下，後面會倒一串，因此火力全開，把公投打成了政治殊死戰。第二，4大公投為民意之主張，是民主運作的最基本展現，民進黨政府卻要打之壓之，把人民當成敵人，把民意趨向當成需要殲滅的目標，這種與民為敵的政府，根本背叛了人民，更是民主的叛徒。

蔡政府在萊豬議題上倒黑為白，昨日反萊，今日挺萊，改口得毫無是非。萊劑的使用存在許多爭議，到底對人體健康有無影響，在科學上是可以辯論的，但農委會主委陳吉仲竟然以「保健品」來類比，他是認為台灣人智商都不到30嗎？蔡政府還祭出最擅長的套路，稀里糊塗用一團政治話術來掩蓋所有問題。例如聲稱不進口萊豬就會影響台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），這話是在騙小孩嗎？任何國際經貿組織的參與，都需要與各國、就各項議題進行磋商，要討論的事情多得很，萊劑根本不是重點。大陸也要加入CPTPP，哪個國家對大陸禁止萊豬進口有意見了？何況美國根本不是會員國。

蔡政府講不出道理，就恐嚇民眾說，如果反萊豬公投過關，「美國會生氣」。天哪！這是一個不怕自己人民生氣，只怕老美耍脾氣的政府！包括歐盟、大陸、俄羅斯等，總共約160國禁含萊劑肉品進口，美國這氣是要生遍全世界嗎？事實上，由於全球禁萊劑的壓力，美國畜牧業者已經約8成不再使用萊劑。換句話說，現在美國出口的肉品絕大部分是不用萊劑的，台灣人為什麼就那麼低賤，要接收人家不要的次貨？

標示不清 恢復TIFA當幌子

更可惡的是，如果為了台美關係和恢復「美台貿易暨投資架構協定」（TIFA）貿易談判，我們必須同意萊豬進口，但起碼要做到標示清楚，讓老百姓自行評估選擇，風險自負，也不是不可以，至少我們開放了市場。但是不，老美不讓台灣進行標示，不讓民眾知道哪些含萊劑、哪些不含，蔡政府一聲不吭乖乖聽命，不准業者標示，不准民眾有自我保護的機會，硬要人民吞下不想吃的萊豬。這樣的政府，你說是不是人民的敵人？

美國可以為歐盟、中、俄做到不添加萊劑，為什麼不可以為台灣做到？台美關係不是前所未有地好嗎？何以如此勉強小老弟？無他，吃定蔡政府不敢反抗而已。其實反萊豬公投若通過，可以成為蔡政府和美方重新協商的籌碼，說服美方做出讓步。蔡政府不應該見了美國就磕頭，不努力替人民健康把關。台美之間，其實是相互需要的，台灣不是全無籌碼一面倒地依賴美國。固然，台灣需要美國在安全上的撐腰，但在美國的亞太戰略布局與對中抗衡裡，台灣也占有重要地位。如果台灣真的對美國毫無價值，早就已經被遠遠拋棄了，哪還有幾千億元的軍購可言。

蔡政府還警告民眾說，若反萊豬公投過關，國際社會就會認為台灣簽協定會反悔，將影響台灣與國外簽署經貿協議，傷害台灣參與國際社會的努力。但話說回來，誰讓蔡政府不顧民意開放萊豬的？逆反民意在先，不准標示在後，在國際社會失去對台灣的信任之前，蔡政府就先失去了人民的信任。沒有人民信任作後盾的政府，決策出現波折不是很自然的事嗎？因為違反民意的決策激怒了人民。這次的公投，就讓蔡政府好好體驗一下，什麼叫「人民的怒火」。