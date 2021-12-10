潛逃廈門的新店槍擊命案黃姓凶嫌被陸方遣送回台，刑事局人員採取「空橋模式」逮捕歸案，陸委會、法務部對陸方表達感謝。有評論認為此次陸方對台釋出善意，因大陸懲罰「台獨金主」、機艦擾台而緊繃的兩岸氛圍可望改善。這樣的解讀正確嗎？

不涉及兩岸公權力合作

廈門公安第一時間對處於隔離狀態的黃嫌進行調查、訊問，並在隔離期滿即遣送回台，確實是兩岸共同打擊犯罪的成功案例。但國台辦發言人馬曉光的回應很有玄機：首先，馬曉光證實陸方是從媒體獲知消息，而非接獲我方循兩岸共打管道的通報，這與我方警政單位在得知凶嫌潛逃大陸後，向對岸通報遭「已讀不回」的情形相符。其次，馬曉光將此次遣返決定界定為「為打擊暴力犯罪，保障兩岸人民生命財產安全，維護兩岸交流秩序」。也就是說，此次遣返並不涉及兩岸公權力合作辦案。

簡言之，即便此次陸方確由兩岸既有管道接獲我方訊息、採取行動，並在技術層面循慣例，與我方刑事局窗口單位進行協調、溝通，但對外仍採取不承認、不回覆的態度，可見，兩岸共打協議下的機制僅僅維持「最低度」運行。而這種「最低度」運行，也恰是民進黨執政近6年來兩岸各項既有機制的寫照。例如在防疫部分，兩岸只有最基本的訊息通報往來，根本無法展開有效合作，連當初湖北台商包機都要透過民間協調，一波三折。又如在農產品部分，大陸禁止台灣鳳梨、蓮霧進口也僅透過兩岸既有管道「盡告知義務」，後續的協商、解決方法至今都未有下文。

正如陸方將遣返黃嫌界定為「保障兩岸人民安全、維護兩岸交流秩序」，在蔡政府不承認一中架構、踐行抗中路線的情形下，大陸絕不可能對蔡政府有善意，也絕不可能恢復馬政府時期的兩岸溝通協商、爭議處理機制。不過大陸仍對台灣民眾懷有善意，並尊重兩岸既有機制與慣例，在兩岸人民安全領域展現積極姿態。此次新店槍擊命案發生前後，多個縣市爆發嚴重治安案件，民眾強烈呼籲將凶嫌繩之於法，大陸及時對潛逃廈門的黃嫌採取行動，就是順應台灣民意之舉。

執政黨危害和平應下台

與此案類似的，還有陸方對兩岸海事合作、人道救援的處理。蔡英文執政後，大陸逐漸縮減《海峽兩岸海運協議》下與我海巡署的合作機制，包括中止兩岸海上聯合搜救演習，但這並未妨礙近年來兩岸聯合搜救的實質成果。例如半個月前，一艘陸籍貨輪在馬祖以南海域遇險沉沒，福建省海上搜救中心協調台灣的中華搜救協會聯合搜救，最終11名落水船員全數獲救。

再如去年10月，針對大陸船隻偷採海砂的問題，海巡署與大陸海警同時行動，分別在馬祖與福州間各自海域查處違法船舶。這些行動都表明，大陸對危害兩岸人民利益的事情不會坐視不管，不會因為兩岸政治氛圍不佳、官方溝通不暢，而放縱違法人員在兩岸間遊走、危害社會安全。

兩岸機制以「最低限度」維持運行，既是兩岸人民的萬幸，也是兩岸關係的不幸。民進黨政府不應幻想，將一些涉及台灣人民基本安全、根本利益的兩岸事務性議題，透過政治操作達到「生米煮成熟飯」的效果，認為大陸會放棄政治原則「靠過來」。蔡政府應體認到，兩岸冰封多時，任何民間、企業、縣市的溝通管道都應充分利用，以增進台灣人民福祉，而不是打壓、恐嚇，將其視為「統戰滲透」。

大陸也應該思考，在兩岸政治對峙、緊張的不利氛圍下，如何克服公權力溝通的障礙對兩岸民生問題的影響，例如至今無解的台灣水果檢疫、兩岸旅客互免隔離等問題。

最重要的是，要根本改善兩岸關係、解決兩岸斷線問題，還是要靠台灣人民的集體智慧，把破壞兩岸交流、危害兩岸和平的執政團隊趕下台。此次4大公投，在野黨的主要訴求幾乎重疊，希望這股力量同樣能凝聚在兩岸議題上，讓兩岸關係在2年內發生最根本性的扭轉。