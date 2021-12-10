波蘭是一個歷史悠久的偉大民族，在音樂、天文、物理等科學方面對人類作出過重大貢獻，在14-16世紀左右也曾經是個強國，可是波蘭從來不是一個偉大的國家，這與其民族結構歷來比較複雜有關，波蘭似乎總是會受到一種甘為他人馬前卒的劣根性所牽制，從歷史上看，波蘭的國土遭到多次瓜分，甚至亡國。而近百年來，波蘭屢遭德國，俄羅斯等的分割，據統計，二戰期間，有600萬波蘭人遭到屠殺，包括約 300萬猶太人在集中營被系統性謀殺，還有70%的工廠和1/3的耕地被毀。更令人嘆息扼腕的是其中有些浩劫，從某種程度上講，或是波蘭自己引起的。

但是波蘭的悲劇，逐漸成為以安格魯-撒克遜民族為主的西方，取笑以斯拉夫民族為主的波蘭的冷笑話，例如所謂「波蘭笑話」(Polish Jokes)在美國就很流行。好像是泛指一個人無論多努力討好，總得不到他人的認同讚許。這種歧視語言，一直到上世紀六、七十年代才在美國消失。

其實二戰之後，波蘭從戰敗國德國等地分到一部分領土與人民，經過波蘭人的努力，時至21世紀的今天 (2021年報導的數據，下同)，波蘭已儼然成為有3800多萬人口、31萬2千多平方公里領土、GDP 5860億美元的工業大國，除了領土比台灣大很多之外，在經貿上與台灣有不少相同之處。台灣有2300多萬人口、和3萬6千1百多平方公里領土、但台灣的GDP高達5900億美元，與波蘭GDP幾乎相同。

二者的外貿規模與方式也類似，波蘭進出口總值達5860億美元 (其出口約28%依賴德國)、台灣進出口總值達5900億美元(其出口約28%依賴中國大陸)、波蘭與台灣在200多個國家地區的許多重要國際指標排名上相當、多居第20-30位左右、均相當超前。

二者不同的是，台灣尚無緣聯合國及主要國際組織，而波蘭則在1990年加入北大西洋公約組織NATO，於2004年加入歐盟EU，在NATO與EU組織中與西方大國平起平坐，但是波蘭好像總會忘記歷史教訓，時而不時為某些大國扮演馬前卒角色。

近年來波蘭又出現在國際外交事務的舞台上，2014年俄國收復併吞了克里米亞半島，於是大批以美軍為主的NATO部隊於2017年進駐波蘭，用以嚇阻俄國，受到美國的訪問與讚許，波蘭受寵若驚，有些飄飄然，NATO稱俄國經常在波羅的海地區進行軍演，並在加里寧格勒等地區部署了能攜帶核子武器的飛彈以及S-400飛彈防禦系統，威脅到鄰近西方國家。

俄國則認為NATO才是始作俑者，稱美國正試圖在俄邊界附近包括在歐盟、烏克蘭、波蘭組建一個多國軍事集團，在該地區干涉他國內政造成不穩定因素。雙方各執一詞，都據理力爭。但從2021年12月7日剛舉行的美俄視頻峰會的報導可以看到，美國的口誅筆伐來勢洶洶，而俄國以守為攻的應對也是底氣十足，雙方在峰會上，可謂平分秋色，像是打了個平手。

俄國有這様的對抗底氣，應歸功於俄國自身的強大軍事力量，以及俄國享有堅定不移的中國經濟支持。事實也確如此，在新冠病毒肆虐全球，美、俄兩國新冠確診例分別超過4960萬與約1000萬，死亡人數分別超過79.3萬與28萬例，歐盟多國疫情也十分嚴重之際，中國不僅較好地控制了疫情，經濟也強勁逆勢成長，交易夥伴遍佈全球230多個國家和地區，每天進出口貿易額超150億美元。2021年前3季，超過60%的在華美資企業和59%的歐資企業計畫擴大在華投資，越來越多的跨國公司把地區總部和研發中心設在了中國，中、美之間的貿易也已回溫。而中、俄之間貿易已超過千億美元，並正在迅速增加。俄國既擁有自己強大的軍事力量，又有中國的強大經濟力量支持，想是無懼於對抗西方的制裁與包圍了。

近代史上有不少為他人作嫁而不得善終的國家之前車之鑒，還有二戰投降後不知悔改戰犯罪行而淪為附庸國至今仍不能翻身的日本悲劇 (2022年度起日本須支付駐日美軍駐留的經費增加到每年逾2100億日元)。以史為鑒，波蘭到底是否享有一個軍事與經濟強國的堅定不移支持，她需實事求是地去驗證一下，免得到了關鍵時刻，如果對波蘭的支持與承諾變成一場空，則無論波蘭看似媚外的政策是甘心情願的、或是被趕鴨子上架的去做他國馬前卒，都將降災人民。到那時，波蘭亡國恨的悲劇會否重演，令人捏把冷汗。（作者為航太工程師）

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