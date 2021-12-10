尼加拉瓜10日宣布與我國斷交，這是蔡英文擔任總統任內第8個與我斷交的邦交國，也是自索羅門群島與吉里巴斯在2019年9月先後與我斷交後，再度發生斷交事件。尼國為何選在美國召開「民主峰會」之際宣布斷交？美國助我護邦交的《台北法案》為何沒有發揮作用？都值得國人深思。

尼加拉瓜與我斷交有遠因也有近因。首先，尼國近年來歷經內戰、動亂與地震的多重摧殘，始終未能擺脫貧窮，因此急需外援。過去我國曾向尼國提供多項援助，但對尼國而言有如杯水車薪，無法滿足該國的需要，尼國政府只得轉向中國大陸求助。

其次，尼國總統奧蒂嘉於1979年第一次執政時，在1985年與中共建交，和我國斷交，直到1990年，前總統查莫羅上任才恢復與我國的外交關係。2006年奧蒂嘉再次當選總統，雖沒有馬上再與我斷交，但對我國的態度十分曖昧。例如今年世界衛生大會（WHA）會議期間，其他友邦都曾為台灣發言，但尼國發言時卻未提及台灣。

尼加拉瓜11月7日舉行總統大選，奧蒂嘉勝選連任，但由於奧蒂嘉在選舉過程中極力打壓反對派人士，令美國非常不滿，因此拒絕承認奧蒂嘉勝選的結果。更重要的是，在尼國選舉過程發生爭議時，蔡政府曾呼籲尼國政府以民主機制來處理選舉紛爭。此一態度顯然遭奧蒂嘉認為「不友好」。

對於尼國轉向中國大陸，我外交部事前必然知情，只是事關重大，又涉及兩國國家機密，不能對外透露風聲，其中內情外界難以知曉，但若將此事從兩國外交關係層次，拉高到中美較勁的層次，應該更能看清事實的全貌。

奧蒂嘉總統屬於桑定陣營，其前身是1980年代的桑定游擊隊，當時受到蘇聯支持，將美國勢力逐出尼加拉瓜，因此美國始終與桑定陣營不和。此時美國總統拜登正在召開「民主峰會」，尼加拉瓜並沒有受邀，蔡政府則有受邀。尼國選在此時宣布與我斷交，並與大陸建交，分明是中、尼聯手故意向美國示威。

奧蒂嘉受到美國為首的眾多國家排斥後，向俄羅斯及中國靠攏，誠屬必然之事。一方面，俄羅斯在奧蒂嘉勝選後，立即向他道賀，並抨擊美國領頭拒絕承認選舉結果別有用心。另一方面，為了國家長期發展，尼國必須設法盡速脫貧。大陸人口眾多，卻能在30年內成功脫貧，不啻為開發中國家的典範。尼國再度投靠大陸，恐怕也有借重其發展經驗的考量。

尼加拉瓜與我斷交必然會引起骨牌效應。宏都拉斯在美國日前強力介入下，暫時不會與我斷交，但近年來兩岸實力消長，台灣早已喪失在國際間與中國大陸競爭的優勢，只能靠美國協助，但顯然美國也已備感吃力了。

自馬政府的兩岸「外交休兵」結束後，我方在外交戰中已毫無籌碼。如今兩岸關係緊張、競爭力懸殊，外交戰火重啟下，我國想要長期鞏固邦交，幾乎已成為不可能的任務了。

（作者為退休大使）